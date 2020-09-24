الإمارات: مشاريع عمرانية في دبا الحصن بقيمة 35 مليون درهم

وام /تشرف دائرة الأشغال بالشارقة حاليا على تنفيذ سلسلة من المشاريع في مدينة دبا الحصن بتكلفة تتجاوز 35 مليون درهم .

وقال المهندس علي بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة بالشارقة إن الدائرة تشرف حاليا على تنفيذ أعمال توسعة المدرجات في نادي دبا الحصن بالإضافة إلى عدد من أعمال التطوير .

كما تشرف على إنجاز مشروع مطعم سياحي كبير بتكلفة إجمالية تبلغ 10 ملايين درهم يتكون من طابقين بمساحة إجمالية بلغت 1200 متر مربع .

و أكد السويدي إن هذه المنشآت تدخل ضمن المخطط العام لتطوير كافة مدن ومناطق الشارقة استجابة لمتطلبات التنمية العمرانية التي تشهدها الإمارة .

وأنجزت الدائرة مؤخرا مشروع سوق مخازن المالح بجزيرة الحصن وجاري حاليا توصيل المياه إليه حيث يضم السوق 27 مخزناً و منطقة للتمليح و غرفة خدمات بتكلفة بلغت 3.5 مليون درهم على مساحة ألف متر مربع.

وقال السويدي إن المشروع حلقة من سلسلة خطوات استراتيجية تلبي مطالب المجالس البلدية وتعمل على تحقيق احتياجات السكان وقطاع الصيد ودعمه و قد صممت مباني السوق على الطراز التراثي المحلي ليناسب البيئة المحلية .

كما تتضمن المشاريع التي تقوم بتنفيذها الدائرة في المدينة إنشاء 3 مصاعد لـ 3 مباني حكومية في مدينة دبا الحصن وإضافة غرفة أولياء الأمور في مدرسة العقد الفريد و تقوم الدائــرة حالياً بإضافة ملعب كرة قدم من العشب الصناعي بمساحة 2200 متر مربع وملعب آخر متعدد الاستخدام بأرضيات مطاطية وذلك بمساحة 1280 مترا مربعا في الحديقة العامة بدبا وبتكلفة إجمالية بلغت 1,110,000 درهم.

و يندرج هذا المشروع ضمن خطة الدائرة التنموية لتلبية احتياجات المجالس البلدية وتطوير المرافق والخدمات العامة والارتقاء بالمشهد الجمالي والحضاري وللتشجيع على ممارسة الرياضة في بيئة صحية وطبيعة ملائمة.

و بإعتبار إمارة الشارقة مدينة صديقة للطفل تقوم الدائرة بتوريد وتركيب ألعاب بأرضيات مطاطية حول الصالة المغلقة بالحديقة العامـة وذلك بمساحة إجمالية تبلغ 400 متر مربع مع توريد وتركيب كراسي وجلسات للاستراحـــة .

بالإضافة إلى أعمال تسوير حديقة حي الدوب وجملة من أعمال الصيانة وتقنية المعلومات في عدد من المباني الحكومية والمكتبة العامة والمركز الثقافي في مدينة دبا الحصن حيث اشتملت الأعمال على الدهانات الداخلية والخارجية وصيانة الأبواب الخشبية وعزل الأسطح الخرسانية.

يذكر أن الدائرة انتهت خلال العامين الماضيين من جملة من المشاريع أبرزها إنشاء حضانة أطفال نموذجية بالحي الشمالي بدبا الحصن ضمن مكرمة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بإنشاء 66 حضانة في مختلف مدن ومناطق الشارقة وإنشاء شاطئ دبا الحصن الجديد بالإضافة إلى الانتهاء من مسجد وحديقة في منطقة الرق السكنية الذي يضم 280 وحدة سكنية لأهالي مدينة دبا الحصن المستفيدين من برنامج زايد للإسكان ومنح دائرة الإسكان بالشارقة .