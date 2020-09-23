إعمار مصر توقّع اتفاقية مع صندوق ’تحيا مصر‘

وقّع صندوق تحيا مصر وشركة ’إعمار مصر‘ بروتوكول تعاون لتنفيذ مخطط للتنمية المستدامة في قرية سيدي عبد الرحمن بمحافظة مطروح، بحضور اللواء محمد أمين نصر مستشار رئيس الجمهورية وأمين صندوق تحيا مصر؛ ومحمد على العبّار، مؤسس شركة إعمار العقارية ممثلاً لـ ’إعمار مصر‘، ومعالي الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي؛ والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والتدريب؛ وذلك بهدف تعزيز جودة الحياة في النواحي العمرانية والاجتماعية والاقتصادية والخدمية لسكان القرية.



ويأتي بروتوكول التعاون بين ’إعمار مصر‘ وصندوق ’تحيا مصر‘ في إطار تفعيل المسؤولية المجتمعية التي تضطلع بها شركة إعمار مصر، وحرصها على تحسين وتطوير المجتمعات التي تعمل فيها، وضمان وجود مرافق وخدمات ذات جودة عالية بما يوفر الحياة الملائمة للسكّان؛ إذ تبلغ مساهمة إعمار مصر 20 مليون جنيه لدعم المرحلة الأولى من مشروعات البنى التحتية والخدمية المُقدّمة لقاطني قرية سيدي عبد الرحمن التي يبلغ عدد سكانها 4479 نسمة.



وبهذه المناسبة، قال محمد العبّار إن المشاريع العقارية لا تكون ذات قيمة حقيقية بدون أن تراعي في المقام الأول حياة الناس ومتطلباتهم وتطلعاتهم في الحصول على حياة أفضل، إلى جانب ما يحتاجونه من مرافق وخدمات أساسية، لا سيما المرافق الصحية والتعليمية. وأضاف قائلاً: "لقد أظهرت أزمة كورونا التي اجتاحت العالم أن الصحة والتعليم هما من أهم القطاعات التي يجب الاستثمار فيها وتطويرها، لأنها تمثّل الخدمات الأساسية والضرورية التي يجب أن يحصل عليها كل فرد، بما يمهّد الطريق نحو تحقيق التنمية المستدامة التي تلعب فيها المشروعات الاقتصادية الأخرى دوراً بارزاً. ونحن في ’إعمار مصر‘ نهتم بشكلٍ كبير بتطوير المجتمعات التي نعمل فيها من خلال تأسيس شراكات طويلة الأمد مع مختلف المستويات في حكومة جمهورية مصر".



من جانبه، قال تامر عبد الفتاح، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، إن الصندوق بلغ بهذا التعاون مع شركة إعمار مصر، مستوياتٍ جديدةٍ في جهوده الهادفة لتوفير حياة كريمة للأسر الأكثر حاجةً للرعاية والاهتمام في مصر، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية لتطوير وتحسين القرى والتجمّعات السكنية. وفي ذلك أشار بالقول:" إن تعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص كان السبيل الأفضل لتحقيق طفرة في تنفيذ مشروعات الصندوق بشكلٍ فعال في مختلف القطاعات المستهدفة".



وأضاف قائلاً: "يعتبر بروتوكول التعاون الذي وقعنّاه اليوم مع إعمار مصر نموذجاً مميزاً لهذه الشراكة، خاصةً وأنه يمهّد الطريق لتوسيع قاعدة المستفيدين من الإمكانيات والخدمات التي يوفّرها صندوق تحيا مصر وشركة إعمار مصر، في المجالات المختلفة التي تشمل التطوير العمراني والرعاية الصحية والدعم الاجتماعي والتمكين الاقتصادي، إلى جانب دعم التعليم والتدريب.



ويُعدّ هذا البروتوكول أول شراكةٍ بين شركة إعمار مصر وصندوق تحيا مصر لتنفيذ عددٍ من المشروعات التنموية، ويأتي استناداً إلى دراسات معمّقة أجرتها محافظة مطروح ووزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التنمية المحلية لتحديد الاحتياجات المطلوبة في قرية سيدي عبد الرحمن، ومتطلبّات تحقيق التنمية المستدامة فيها. ويتمثل الهدف من هذا المشروع في توفير مرافق وخدمات صحية وتعليمية ذات جودة عالية لسكان القرية والمناطق المجاورة لها.



يُذكر أن شركة إعمار مصر ساهمت بمبلغ 878 مليون جنيه لصالح المشروعات القومية التي تتولى تنفيذها الحكومة المصرية، كما ساهمت بمبلغ 10 ملايين جنيه في أبريل الماضي لصالح صندوق تحيا مصر، إلى جانب دعمها لقطاع الرعاية الصحية في جهوده لمواجهة تداعيات أزمة "كوفيد – 19".



كما أطلقت إعمار مصر بدايةً من العام 2018 مشروع بيوت الخير، الذي أنجزت فيه الشركة في مرحلتَيه الأولى والثانية ترميم وإعادة تأهيل أكثر من 1000 وحدة سكنية، إضافةً إلى تقديمها دعماً كبيراً لمشروعات الأعمال الصغيرة في عددٍ من المحافظات. ويعد برنامج بيوت الخير من أكبر المشروعات التنموية المُموَلة من القطاع الخاص في جمهورية مصر، حيث تقوم إعمار مصر من خلاله ببناء وحدة سكنية لكل أسرة مستحقة، مقابل كل وحدة تبنيها الشركة في مشاريعها التي تطورها داخل مصر.