مستقبل البناء الرقمي في المملكة العربية السعودية







تقف المملكة العربية السعودية على مشارف مرحلة مهمة من النمو الاقتصادي الهائل، مدفوعة برؤية المملكة 2030 وسلسلة من مشاريع البنية التحتية العملاقة، ما يعني أن صناعة البناء والإنشاءات ستساهم بدور رئيسي في دعم تشكيل مستقبل زاهر للمملكة للأجيال القادمة.



وتحتاج هذه المشاريع الضخمة مثل "نيوم" ( Neom)ومشروع البحر الأحمر (the Red Sea Project) ومدينة القدية الترفيهية (Qiddiya Entertainment City) إلى إحداث نقلة نوعية في قطاع البناء من خلال التحول الرقمي لتحقيق النجاح. ويعد هذا التحول في النهج مسألة شديدة الأهمية للسماح لقطاع البناء في المملكة العربية السعودية بالازدهار والنمو. ويلعب قطاع البناء في المرحلة الحالية دوراً مهماً في اقتصاد المملكة إذ يساهم بنحو 151 مليار ريال سعودي (40 مليار دولار أمريكي) ويشكل 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي.



مع ذلك، يُعرف هذا القطاع بشكل عام بكونه من القطاعات التقليدية والتي تتبع نهجاً بطيئاً في تبني التقنيات الجديدة. في الواقع، خلُصت مقارنة بين القطاعات في دراسات لشركة "ماكنزي"( Mackenzie)أن قطاع الزراعة فقط يستخدم تقنيات رقمية بوتيرة أقل من صناعة البناء. وقد طال انتظار التغيير في هذا القطاع حيث لم تعد الطرق التقليدية للبناء مجدية في التعامل مع التحديات الراهنة. ويشمل ذلك الحاجة الملحة إلى بناء 13000 مبنى يومياً، حتى عام 2050 لإيواء سكان العالم الذين يتزايد عددهم باستمرار.



تولد صناعة البناء نسبة مرتفعة تصل إلى 30% من النفايات الصلبة حول العالم سنوياً. وينتج الكثير من هذه النفايات عن عدم الكفاءة في عمليات الإنشاءات وثغرات الاتصال والأنظمة القديمة والعمليات غير الفعالة. لذلك، بينما تطلق المملكة العربية السعودية مسيرة تطوير ضخمة لسلسلة من المشاريع العملاقة، لم يعد التحول الرقمي مسألة اختيارية بعد اليوم. لنأخذ على سبيل المثال مشروع البحر الأحمر، الذي يمتد على مساحة 28,000 كيلومتر مربع أي ما يقارب مساحة بلجيكا. وفي مشروع بهذا الحجم يجمع آلاف الأشخاص من جميع أنحاء العالم، يصبح التعاون والعمل التشاركي عنصراً أساسياً في العمل.



وهنا يمكن أن تلعب الأدوات الرقمية مثل نمذجة معلومات المباني والسحابة دوراً جوهرياً. وتوفر تقنيات نمذجة معلومات المباني لفرق العمل بيئة بيانات مشتركة بينما تمكّنها السحابة من الوصول إلى تلك المعلومات في أي وقت وفي أي مكان. ومن خلال الوصول إلى نموذج واحد، يمكن لأصحاب المصلحة كافة في المشروع التواصل بشكل فوري وسريع ووفق أعلى درجات الكفاءة. وينتج نحو 52% من إجمالي العمليات المكررة في مجال البناء على مستوى العالم عن ضعف البيانات ونقص التواصل. ومع ظهور التقنيات المتقدمة في مجال الاتصال، أصبح بإمكان فرق البناء التعاون في الزمن الفعلي، وربط البيانات بانسيابية وسلاسة من مصادر مختلفة والتنسيق مع الفرق بمستويات أعلى من الدقة بالاعتماد على المعلومات المحدثة على السحابة. ويمكن لهذا المستوى من قدرات الاتصال أن يدعم التعاون بشكل لافت إلى جانب التقليل من المخاطر في المشروع وتحسين النتائج بشكل عام لجميع أصحاب المصلحة.



وتم تحديد جداول زمنية صارمة لاستكمال جميع المشاريع الضخمة في المملكة العربية السعودية مما يتطلب بنية تحتية رقمية فعالة ومبسطة للتمكن من الوفاء بها. واليوم يتم استخدام برنامج إدارة الإنشاءات “بي آي إم 360"( Autodesk BIM 360) من أوتوديسك في مشروع البحر الأحمر لمساعدة الفرق على اتخاذ قرارات أفضل وأسرع. في الواقع لا يمكن النجاح في تنفيذ مشاريع بهذا الحجم وعلى هذا القدر من الطموح باستخدام طرق البناء التقليدية. وقد تمكّن مطورو المشروع من اعتماد تقنية "ي آي إم 360" (Autodesk BIM 360) في 13 من مشاريعهم في غضون 90 يوماً فقط، مما أتاح تشغيل المشروع بشكل أكثر فعالية وكفاءة.



وتمهد المشاريع الكبرى مثل مشروع البحر الأحمر الطريق إلى صياغة مستقبل جديد، بما في ذلك الارتقاء بمستقبل قطاع البناء ليصبح أكثر استدامة وإنتاجية. وقد وضعت المملكة العربية السعودية رؤية وتطلعات طموحة لمستقبلها وبالتالي يجب التخلي عن الطرق التقليدية في قطاع البناء وتبني التقنيات الجديدة واغتنام كافة قدراتها والفرص الواعدة التي تتيحها.