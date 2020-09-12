السعودية: نيوم تعلن عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة ومواكبة لشركات تقنية بريطانية

أعلنت شركة "نيوم"، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، عن توفر عدد من الوظائف الإدارية والهندسية الشاغرة من خلال موقعها على الانترنت.



وتشير نيوم إلى أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: مساعد تنفيذي، ومدير تخطيط القوى العاملة، ومساعد قانوني، وأخصائي عمليات أول، ومدير هندسة المناظر الطبيعية، ومدير عمليات المخلفات، ومدير للشؤون التنظيمية.

وأتاحت الشركة التقديم على الوظائف الشاغرة لحملة شهادة البكالوريوس والماجستير على الرابط : https://careers.neom.com/search/

من جانب آخر تتابع المملكة العربية السعودية شركات التكنولوجيا البريطانية للمشاركة في مدينة نيوم بقيمة 500 مليار دولار,

وحضر كبار التنفيذيين في القطاع التقني من مملكة الخليج يحضرون أسبوع التكنولوجيا في لندن للبحث عن شركاء ومستثمرين في حملتها التي تقدر بمليارات الدولارات لبناء مدن ذكية.



نيوم ، المدينة الضخمة التي تبلغ تكلفتها 500 مليار دولار والتي سيتم إطلاقها على البحر الأحمر اعتبارًا من عام 2025 ، هي أكبر مدينة ذكية وأكثرها طموحًا في كتب المملكة وفي العالم.

دعت المملكة العربية السعودية الشركات البريطانية إلى الشراكة والاستثمار في مدنها الذكية التي تبلغ تكلفتها مليارات الدولارات كجزء من حملة التحول في المملكة.

يذكر أن نيوم أعلنت مطلع الشهر الجاري عن فتح باب التسجيل للدفعة الثانية من برنامج الابتعاث الخارجي المنتهي بالتوظيف لمرحلة البكالوريوس في مختلف قطاعات نيوم .



وأوضحت نيوم، أن البرنامج يستهدف الطلاب والطالبات حديثي التخرج من الثانوية من أبناء وبنات منطقة تبوك ونيوم ، وفقاً لمعايير دقيقة , ويمكن للمهتمين بمعرفة المزيد حول كيفية التقديم واختيار التخصصات عبر الموقع الإلكتروني للمسؤولية الاجتماعية على الرابط التالي

https://csr.neom.com/dashboard/tracks/27

, مشيرةً إلى أن البرنامج يتيح الابتعاث في العديد من المسارات ، من خلال فتح المجال أمام الطلاب المبتعثين لدراسة 30 تخصصاً، منها علوم البيانات والتحليلات والذكاء الاصطناعي وهندسة الروبوتات , ويمكنهم أيضاً مواكبة تطلعات نيوم لتكون وجهة محورية لمستقبل قطاع الطيران والسفر العالمي من خلال دراسة تخصصات إدارة الطيران وإدارة عمليات المطارات وهندسة الطيران، وغيرها من التخصصات في قطاعات الرياضة والصحة والهندسة وتكونولوجيا المعلومات والتحول الرقمي.