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الأربعاء 9 سبتمبر 2020 07:00 م

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أبوظبي : حملة تفتيشية مسائية على المواقع الإنشائية

نفذت بلدية مدينة أبوظبي حملة تفتيشية مسائية على المواقع الإنشائية في منطقة شاطئ الراحة، بهدف توعية العاملين في قطاع البناء والإنشاء بضرورة التقيد بمعايير وإجراءات الصحة والسلامة في المواقع الإنشائية خلال فترات العمل المسائية.

أبوظبي : حملة تفتيشية مسائية على المواقع الإنشائية
حرصا على سلامة العمال، أجريت حملة تفتيشية مسائية في منطقة شاطئ الراحة بأبوظبي.

وركزت الحملة على التأكد من اتباع المقاولين والاستشاريين للإجراءات الضامنة لتوفير بيئة تحافظ على الصحة والسلامة في المواقع الإنشائية، وكذلك إبراز دور بلدية مدينة أبوظبي لمتطلبات الصحة والسلامة في قطاع البناء والإنشاء.

 وحرصت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال فرق التفتيش أثناء الحملة، على التحقق من التزام العاملين في قطاع البناء والإنشاء بالمعايير والاشتراطات الصحية والبيئية، ومن حصولهم على تصاريح العمل المسائية خارج الأوقات المصرح بها، وكذلك التأكد من المحافظة على مستويات الضوضاء المنخفضة في المناطق السكنية بحسب وكالة الانباء الاماراتية.

كما تم خلال الحملة التأكد من محافظة المقاولين على نظافة المواقع الإنشائية وفرز النفايات، وتخصيص حاويات للنفايات العامة، بخلاف حاويات مخلفات البناء، إضافة إلى التأكد من التزامهم بمتطلبات الطيران المدني بخصوص ارتفاعات الرافعات البرجية وأن تتوافر بها الأضواء التحذيرية للطائرات.

أريبيان بزنس

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