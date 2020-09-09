أبوظبي : حملة تفتيشية مسائية على المواقع الإنشائية

وركزت الحملة على التأكد من اتباع المقاولين والاستشاريين للإجراءات الضامنة لتوفير بيئة تحافظ على الصحة والسلامة في المواقع الإنشائية، وكذلك إبراز دور بلدية مدينة أبوظبي لمتطلبات الصحة والسلامة في قطاع البناء والإنشاء.

وحرصت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال فرق التفتيش أثناء الحملة، على التحقق من التزام العاملين في قطاع البناء والإنشاء بالمعايير والاشتراطات الصحية والبيئية، ومن حصولهم على تصاريح العمل المسائية خارج الأوقات المصرح بها، وكذلك التأكد من المحافظة على مستويات الضوضاء المنخفضة في المناطق السكنية بحسب وكالة الانباء الاماراتية.

كما تم خلال الحملة التأكد من محافظة المقاولين على نظافة المواقع الإنشائية وفرز النفايات، وتخصيص حاويات للنفايات العامة، بخلاف حاويات مخلفات البناء، إضافة إلى التأكد من التزامهم بمتطلبات الطيران المدني بخصوص ارتفاعات الرافعات البرجية وأن تتوافر بها الأضواء التحذيرية للطائرات.