مصر، اتفاقية لتوفير منتجات وانظمة إيتون الكهربائية في كل أنحاء البلاد

أعلنت شركة إيتون الشرق الأوسط والشركة المصرية للتصنيع والأنظمة المتقدمة – أيماس (EMAS)، وهي جزء من مجموعة السويدي للصناعات، عن شراكة طويلة الأمد بينهما، مما يعزز من تواجد مجموعة منتجات وانظمة إيتون الكهربائية في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك منتجات وأنظمة لوحات الجهد المنخفض والجهد المتوسط.



تمثل الشراكة هذه بين "إيتون" و "إيماس" التزاماً قوياً لدعم جميع القطاعات المهمة بما في ذلك قطاعات الأبنية والتطبيقات الصناعية والمرافق الحيوية من خلال المنتجات الكهربائية الرائدة التي توفر أفضل وأعلى معايير السلامة والكفاءة الكهربائية في جمهورية مصر العربية.



وقد صرح فرناندو شيكاريلي، المدير العام ونائب الرئيس الأول لقطاع توزيع الطاقة لدى "إيتون" في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا: "ستمكن هذه الاتفاقية قطاع توزيع الطاقة في شركة "إيتون" من تحقيق خططها الطموحة والرامية إلى تعزيز عمليات التصنيع المحلي في السوق المصرية، الأمر الذي يساهم في استمرارية نمو إيتون في المنطقة."

وأكد السيد أشرف يحيى، المدير العام لدى إيتون الشرق الأوسط، قائلاً: "ستسمح هذه الشراكة لإيتون بالتوسع في مصر من خلال التعاون مع شركة "إيماس- السويدي" والاستفادة من شراكتها القوية وقدراتها التقنية في العديد من الصناعات".

وأضاف أشرف قائلاً: "ستعزز خبرة شركة "إيماس- السويدي" القوية في الصناعة الكهربائية مكانة حلول "إيتون" في السوق وسنعمل معاً لتحقيق النمو المتبادل."



في حين صرح أحمد صادق السويدي، الرئيس التنفيذي للعمليات لمجموعة صناعات السويدي، عن هذه الاتفاقية، قائلاً: "تعد هذه الشراكة معلماً مهماً للغاية بالنسبة لشركتنا من أجل تحقيق أهداف طويلة الآمد، كما أنها تتماشى تماماً مع استراتيجيتنا المستقبلية لتعزيز مكانة الشركة كلاعب رئيسي في قطاع الحلول الكهربائية في جمهورية مصر العربية ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا".

وتحدث محمد عطية، المدير العام لدى "إيماس"، عن أهمية هذه الشراكة، قائلاً: "ستعزز هذه الشراكة الجديدة مكانة "إيماس" في السوق المصرية وستوفر فرص نمو جديدة حيث تقدم "إيتون" منتجات عالمية المستوى، ونحن نتطلع إلى العمل عن كثب مع فريق "إيتون" المحلي لتقديم أفضل قيمة من خلال الحلول الكهربائية والخدمات المتعددة التي نقدمها للعديد من عملائنا".