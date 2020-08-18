البحرين: ترسية عطاءات بقيمة 1.7 مليار دولار أميركي

أرست مملكة البحرين 769 مناقصة ومزايدة بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 1.7 مليار دولار أميركي في النصف الأول من العام 2020 وذلك بحسب آخر الإحصائيات الصادرة عن مجلس المناقصات والمزايدات.



وقد تصدر قطاع الانشاءات والاستشارات الهندسية قائمة الترسيات بقيمة تقدر بـ 588.3 مليون دولار أميركي وذلك على مدى الشهور الستة الأولى من العام وهو ما يعكس التزام الحكومة تجاه تنفيذ حزمة المشاريع الكبرى في قطاع البنية التحتية، ويليه قطاع النفط والغاز وقطاع المواد والمعدات وقطاع الخدمات، وقد حققت جميعها إجمالي ترسيات بلغت على التوالي 416.3 مليون دولار أميركي، و 292.6 مليون دولار أميركي و202.4 مليون دولار أميركي وجاء أخيراً قطاع الطيران بتحقيقه ترسيات تقدر قيمتها 172.2 مليون دولار أميركي.



وفي تعليقه على البيانات الأخيرة، صرح الشيخ نايف بن خالد آل خليفة رئيس مجلس المناقصات والمزايدات بأن الإحصائيات قائلا: "أرست مملكة البحرين 47 مناقصة حكومية تبلغ قيمتها 21.8 مليون دولار أميركي لصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ضمن مناقصات النصف الأول من عام 2020 وذلك بحسب قرار مجلس الوزراء الموقر بمنح الأفضلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المناقصات والمزايدات الحكومية الأمر الذي من شأنه تحريك عجلة الاقتصاد الوطني."



وفقاً للإحصائيات النصف سنوية للمجلس، فقد حلّت شركة تطوير للبترول في المرتبة الأولى كأعلى الجهات المتصرفة من حيث قيم الترسيات خلال النصف الأول من العام الجاري بقيمة إجمالية تبلغ 396.5مليون دولار أميركي، تليها هيئة الكهرباء والماء بقيمة 305.3مليون دولار أميركي، وثم وزارة الإسكان والتي حلت ثالثاً بقيمة 238.6 مليون دولار أميركي، وتليها وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وطيران الخليج خامساً وقد حققت ترسيات على التوالي بقيمة 165.2 مليون دولار أميركي، و156.4 مليون دولار أميركي، فيما بلغت قيمة الترسيات لبقية الجهات المتصرفة ما مجموعه 410 مليون دولار أميركي.



وتضمنت المشاريع التي أرسى مجلس المناقصات والمزايدات مناقصاتها عدداً من أبرز المشاريع الخدمية التي تمس المواطنين والمقيمين بشكل مباشر، حيث أرسى مجلس المناقصات والمزايدات عدة مناقصات لوزارة الإسكان لبناء وصيانة وحدات وشقق سكنية بقيمة تبلغ 238 مليون دولار أميركي، كما أرسى المجلس مناقصات في مجال الكهرباء والماء والبنية التحتية والصرف الصحي بقيمة تقدر بــ297 مليون دولار أميركي.