شركة ناشئة في دبي تفوز بعقد تنفيذ أعمال في مشروع أمالا

منح مشروع التطوير العقاري الفاخر، أمالا، على الساحل الشمالي الشرقي للمملكة العربية السعودية عقد تنفيذ أعمال الحفر والردم والتمهيد لشركة حسن الحربي الناشئة من دبي.



وقامت الشركة بموجب العقد بإرسال فريق مكون من 90 عاملاً إلى منطقة مرسى تريبل باي لإدارة أعمال حفر الحوض البحري لمشروع أمالا.

كما أشرفت شركة حسن الحربي على تنفيذ أعمال البنية التحتية الحساسة، والتي شملت الطرقات والمكاتب في موقع العمل عقب أعمال التحضر الأولية.

وبهذا الصدد قال نيكولاس نابلز، الرئيس التنفيذي لشركة أمالا: "قدمت شركة حسن الحربي خبرات ومعرفة عميقة بالسوق المحلية، استناداً إلى تواجدها في دبي، مما ساهم في ضمان تنفيذ أعمال المشروع وفق أعلى معايير الجودة".



وسيطل مرسى تريبل باي، عند إتمامه، على البحر الأحمر وسيكون جزءاً من محفظة مشروع أمالا المخصصة لاستقبال أكثر من 300 يخت، وسيتضمن منشآت مخصصة للمراكب التي يصل طولها حتى 140 متراً.



وسيحتضن مشروع أمالا، من موقعه في محمية الأمير محمد بن سلمان الطبيعية ومساحته التي تبلغ 4155 كيلومتر مربع، أكثر من 2500 غرفة فندقية وأكثر من 800 شقة وفيلا سكنية، بالإضافة إلى 200 مؤسسة تجارية ومطاعم ومنشآت ترفيهية وصحية متميزة.



كما تم الكشف عن مخططات المطار الدولي في مشروع أمالا خلال شهر يونيو الماضي، والذي سيتضمن مبنى للمسافرين وبرج تحكم من تصميم شركة الهندسة والتصميم البريطانية فوستر آند بارتنرز. في حين تم تصميم المخطط الرئيسي للمطار من قبل شركة الاستشارات والهندسة الدولية إجيس.

ومن المتوقع إتمام المطار في عام 2023، لتصل قدرته الاستيعابية إلى مليون مسافر سنوياً عند افتتاحه بشكل رسمي.