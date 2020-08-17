أرابتك القابضة تدعو الجمعية العمومية للانعقاد بعد خسائر 216 مليون دولار للنصف الاول



يأتي ذلك مع تراجع أرباح الشركة بحوالي 323 مليون دولار لفترة 6 أشهر، ووصلت خسائر الشركة الصافية لقرابة 794 مليون درهم لأول ستة أشهر من العام. وتراجعت عوائد الشركة من 4.213 مليارات درهم في 2019 إلى 3.026 مليار درهم لذات الفترة من العام الجاري.

وأرجعت الشركة أسباب الخسارة إلى أرابتك للإنشاءات بالإضافة إلى تأثير جائحة كوفيد 19 التي أدت إلى إبطاء إنجاز المشاريع وزيادة التكاليف، فيما بقيت أقسام المجموعة تحقق أرباحا وهي تارجت الصناعية وارابتك للخدمات الهندسية وإيفيكو.



وعزت الشركة الخسائر في بيان في سوق دبي المالي إلى ضعف السيولة في قطاع العقارات والبناء وتراجع سوق العقارات مما قلص تعاقداتها وتقييد تسويات وتحصيل المطالبات التعاقدية نتيجة جائحة كوفيد 19 .