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الأثنين 17 أغسطس 2020 10:00 ص

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أرابتك القابضة تدعو الجمعية العمومية للانعقاد بعد خسائر 216 مليون دولار للنصف الاول

نشرت أرابتك القابضة بيانا في سوق دبي المالي تدعو فيه الجمعية العمومية للانعقاد خلال 30 يوما للتصويت على تصفية الشركة أو اعتماد خطة إعادة الهيكلة وذلك بعد أن وصلت الخسائر المتراكمة للشركة الى أكثر من 1.4 مليار درهم لتعادل نحو 97% من رأسماله بنهاية النصف الأول من العام الحالي .

أرابتك القابضة تدعو الجمعية العمومية للانعقاد بعد خسائر 216 مليون دولار للنصف الاول


يأتي ذلك مع تراجع أرباح الشركة بحوالي 323 مليون دولار لفترة 6 أشهر، ووصلت خسائر الشركة الصافية لقرابة 794 مليون درهم لأول ستة أشهر من العام.  وتراجعت عوائد الشركة من 4.213 مليارات درهم في 2019 إلى 3.026 مليار درهم لذات الفترة من العام الجاري.

وأرجعت الشركة أسباب الخسارة إلى أرابتك للإنشاءات بالإضافة إلى تأثير جائحة كوفيد 19 التي أدت إلى إبطاء إنجاز المشاريع وزيادة التكاليف، فيما بقيت أقسام المجموعة تحقق أرباحا وهي تارجت الصناعية وارابتك للخدمات الهندسية وإيفيكو.


وعزت الشركة الخسائر في بيان في سوق دبي المالي إلى ضعف السيولة في قطاع العقارات والبناء وتراجع سوق العقارات مما قلص تعاقداتها وتقييد تسويات وتحصيل المطالبات التعاقدية نتيجة جائحة كوفيد 19 . 

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