700 مليون ريال قيمة عقد القدية مع شركة ساجكو لتشييد الطرق والجسور

وأشار بيان للشركة إنها ستعلن عن العديد من العقود الكبيرة لاحقا هذا العام ويقول مايكل رينينجر، الرئيس التنفيذي لشركة القدية للاستثمار، قوله: "بالرغم من الظروف غير المسبوقة التي نشهدها منذ مطلع العام الجاري 2020، نجحت القدية في الحفاظ على وتيرة عملها المعتاد دون التأثر بهذه الجائحة العالمية، حيث وقعت عقد التشييد الرئيسي الثاني لهذا العام،

منحت شركة #القدية للاستثمار عقدًا بقيمة 700 مليون ريال سعودي لشركة شبه الجزيرة للمقاولات الرائدة @SAJCO_KSA لتشييد الطرق والجسور في موقع المشروع، لتواصل جهودها في إنشاء عاصمة الترفيه والرياضة والفنون pic.twitter.com/RiBebqzQKR— Q i d d i y a | ا لـ قـ د يـ ـة (@qiddiya) July 19, 2020

والذي يعد إنجازًا جديدًا في مسيرتها لتنفيذ المشروع. وستوفر هذه الطرق والجسور ومصارف مياه الامطار سهولة الوصول إلى جميع مرافق ووجهات القدية بالهضبة السفلى، ما يتيح نقل مواد البناء والمعدات إلى مواقع التطويرالمختلفة بالمشروع. ونحن سعداء بالتعاون والعمل مع شركة سعودية رائدة من ذوي الخبرة، ونتطلع إلى الإعلان عن المزيد من العقود الرئيسية في وقتٍ لاحق من هذا العام."

يتضمن العقد تشييد 45 كيلومترًا من الطرق وسبعة جسور وتقاطعات على مستويات مختلفة تتيح الوصول من الطريق السريع الرئيسي إلى منطقة المنتجعات بالقدية ومرافقها المختلفة. وتمر هذه الطرق والجسور باتجاه منطقة الحركة والتشويق التي تضم مرافق سباق السيارات عالمية المستوى، ثم إلى مجمع الجولف والفروسية الذي يضم ملاعب كبيرة للبطولات العالمية، نهايةً بالمناطق والمرافق السكنية. وستقوم شركة ساجكو بأعمال حفريات يصل حجمها إلى 6,5 مليون متر مكعب من التربة مع إضافة ما يزيد عن 80 ألف متر مكعب من الخرسانة لإنشاءات الجسور، فضلًا عن 1,2 مليون متر مربع من الأسفلت لتمهيد الطرق.

وقد بدأ العمل في الطرق والجسور بالمشروع خلال الشهر الجاري، ومن المقرر أن ينتهي بالكامل في منتصف شهر مايو من عام 2023. ولتحقيق ذلك، سيشارك فريق مكون من 1000 مهندس وفني وعامل في المشروع.

من جانبه، قال زياد وهبي سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة شبه الجزيرة للمقاولات (ساجكو): "قامت ساجكو، منذ تأسيسها، بتشييد الكثير من البنى التحتية المهمة بالمملكة، ونحن فخورون بالمشاركة في تطوير مشروع عملاق بحجم القدية واختيارنا لنكون شريكًا رئيسيًا خلال هذه المرحلة من مسيرة التطوير. "

يذكر أن شركة ساجكو قد تأسست في عام 1965، وهي واحدة من أبرز الشركات في قطاع المقاولات والبناء بالمملكة العربية السعودية.