دبي: شاهد اكتمال أطول برج أفقي في العالم

أصبح المبنى جاهزًا ليتم رفعه 100 متر فوق سطح الأرض ويأخذ شكله النهائي بعد إضافة منصة ناتئة سيعلن عن طولها لأحقاً. المبنى مستقر حالياً فوق "جسر السعادة" في حي دبي المالي وهو يخضع للّمسات الفنية الأخيرة استعدادًأ لعملية الرفع في وقت لاحق من هذا العام.



تجلّت معالم مبنى "ذا لينك" تدريجيًا، حيث تم جرّ وتجميع سلسلة من الوحدات الفولاذية استعدادًا لرفعها. وعند استكمال عملية الجرّ الأخيرة، وصل الوزن الإجمالي لهيكل المبنى 7,100 طنًا، مسجلاً بذلك أثقل وزن له. وقد استُخدم في عملية بنائه مواد مركّبة من الصلب والخرسان، كما تطلبت عملية جر الوحدة الأخيرة توليد قوة ّ بلغت 500 طنًا، حيث قام بتنفيذها فريق من الخبراء في مجال الهندسة والبناء والمقاولات.



لا يزال مشروع "ون زعبيل" قيد التطوير، وقد اكتسب شهرة واهتمامًأ عالميين بفضل تصميمه الهندسي المبدع. عند استكماله، سيغيّر المشروع مفهوم المنشآت المتعددة الاستعمالات في المنطقة، بحيث سيضم بأبراجه الثلاثة - برجين عاموديين وواحد أفقي - "ذا لينك"، مساحات سكنية فاخرة وأول منتجع حضري عالمي. وستشكل المنصة البانورامية من المبنى المعلّق وجهة متكاملة للمسافرين موفرة لهم تجربة ترفيهية فاخرة بأجوائها وإطلالتها الساحرة على المدينة ومطاعمها العالمية.