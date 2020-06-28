الشعفار للمقاولات العامة تقلص قواها العاملة بـ 15%

بلومبرغ: يقدر عدد من ستسرحهم الشركة هذا الشهر بما يقارب 2300 موظف ، بما في ذلك المهندسين ومديري المشاريع نتيجة تبعات جائحة كوفيد 19 .

قامت الشعفار للمقاولات العامة وهي واحدة من كبرى شركات البناء في دبي ، بخفض ما يقرب من 15 ٪ من قوتها العاملة حيث أن تداعيات جائحة الفيروسات التاجية تؤثر على قطاع البناء في الشرق الأوسط.

وجرى فصل حوالي 2300 موظفا ، بما في ذلك مهندسين ومديري المشاريع ، هذا الشهر ، وفقًا لمصادر مطلعة طلبت عدم الكشف عن هويتها نظرا لحساسية المسألة ، وقالوا إن الشركة اضطرت إلى تقليص عدد الموظفين بعد انخفاض الإيرادات خلال الربع الثاني وتأخرت بعض المشاريع أو توقفها.

وتعمل الشركة في بعض أكبر المشاريع في الإمارة ، بما في ذلك توسيع مطار دبي الدولي وفندق والدورف أستوريا

كما شهدت المملكة العربية السعودية تحديات مماثلة مع عجز مجموعة بن لادن السعودية عن تسديد الرواتب في أبريل ومايو ، حسبما قالت مصادر مطلعة.

وفاقمت جائجة كورونا المستجد من متاعب المطورين في دبي مثلما هو الحال مع مشاريع شركة إعمار العقارية وجرى خفض الرواتب في مساعي لتخفيف النفقات.

وساهمت أسعار النفط الخام المنخفصة في تباطؤ النمو الاقتصادي نتيجة عمليات الإغلاق للحد من انتشار Covid-19 مما زاد تحديات القطاع العقاري في دبي ، حيث أدى العرض المفرط وأجواء عدم اليقين الاقتصادي إلى انخفاض الأسعار .