بلومبرغ : لا رواتب لآلاف موظفي مجموعة بن لادن

تخلفت مجموعة بن لادن السعودية عن دفع رواتب آلاف الموظفين تحت تأثير تداعيات فيروس كورونا المستجد وإعادة هيكلة حوالي 15 مليار دولار من الديون.

وقال مصادر لوكالة بلومبرغ ، أن الشركة لم تسدد الرواتب في أبريل ومايو، ولم يتضح بعد ما إذا كانت الشركة ، التي توظف حوالي 100 ألف موظف ، ستتمكن من دفع رواتب هؤلاء الموظفين في الشهر الجاري وفقًا لأشخاص مطلعين طالبوا عدم الكشف عن هويتهم بسبب حساسية الموضوع.

وتفاقمت المشاكل الحالية في الشركة بعد عقود من تنفيذ المطور السعودي للمشروعات الضخمة مثل المطارات وأبنية أخرى في مكة والمدينة بسبب تأثير الفيروس كورونا المستجد الذي أوقف أعمال البناء دون أي فوز بمشاريع جديدة وفاقم نفقات الشركة التي تعمل مع شركة “هوليهان لوكي” لمعالجة مشكلة ديونها، ولم يستجب ممثلو المجموعة للعديد من المكالمات أو الرسائل أو حتى رسائل البريد الإلكتروني المطالبة بالتعليق على هذه المعلومات.

وأشارت المصادر إلى إن معظم الموظفين المتضررين يقيمون في مقر بن لادن بجدة ويعملون في وحدته الإنشائية. وفي مايو وضعت الشركة آلاف الموظفين في إجازة غير محدّدة المدة مدفوعة الأجر، حيث سعت إلى خفض التكاليف بنسبة تصل إلى 50%.

وسبق أن خفضت المجموعة الرواتب بنحو الثلث في شهر رمضان مع ساعات العمل الأقصر مما أثّر سلباً على نحو نصف موظفيها البالغ عددهم 100 ألف موظف.

وتعاني الشركة من أزمات حتى قبل جائحة كورونا هذا العام، فقد تراجع أداء الشركة بفعل تأثيرات تراجع أسعار النفط منذ عام 2015 على الاقتصاد السعودي، مما أجبرها على إلغاء أكثر من 50 ألف وظيفة سنة 2016، في عملية أدت إلى احتجاجات عمالية نادرة في المملكة دفعت بالحكومة إلى تأمين الأموال لدفع الرواتب.



