صحيفة البيان: رافعات البناء تباشر تشييد أعلى فندق في العالم بدبي

وتشير الصحيفة إلى أن رافعات البناء عادت مجدداً إلى موقع بناء برج «سيل» في دبي، الذي سيصبح عند إنجازه أواخر عام 2022 أو في أوائل عام 2023، أعلى فندق في العالم.

وتظهر صور حديثة حصلت عليها الصحيفة إلى عودة آليات البناء والعمال إلى موقع المشروع في منطقة دبي مارينا، حيث يطل مباشرة على مياه الخليج العربي. وكانت أعمال البناء قد انطلقت في عام 2016 وتوقفت عند الانتهاء من الأساسات ليجري استئنافها أخيراً.

وطبقاً لبيانات برج «سيل»، سيبلغ ارتفاعه 360 مترًا، وسيكون عند اكماله العام القادم أو الذي يليه أطول فندق في العالم وينضم وقتها إلى أفق منطقة مارينا من تطوير ذا فيرست. وهو أعلى من ارتفاع «جيفورا دبي» المصنف كأعلى فندق بالعالم في الوقت الراهن على ارتفاع 356 متراً من 75 طابقاً.

ويتمتع المبنى الذي صممته شركة NORR المعمارية الحائزة على الجوائز وتتخذ من لندن مقرًا لها، بتصميم مذهل وتصاميم داخلية معاصرة وشرفة مراقبة رائعة على السطح، والذي سيوفر إطلالات رائعة بزاوية 360 درجة على جميع أرجاء مارينا ونخلة جميرا والخليج العربي.

وبصفته أطول فندق في العالم، من المقرر أن يصبح سْيِلْ أحد أشهر المباني في المنطقة. ستجعل منصة المراقبة الزجاجية الرائعة على السطح من الفندق مكانًا جذابًا للسكان المحليين والزوار الدوليين للمدينة، مما يعزز الفندق كعقار فريد من نوعه في واحدة من أكثر مدن العالم إثارة.