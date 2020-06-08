خمس خطوات ضرورية لتعافي قطاع الإنشاءات في دول مجلس التعاون الخليجي



أثّر فيروس كوفيد 19 المستجد بشدة على قطاع الإنشاءات في دول مجلس التعاون الخليجي، إذ يُواجه المقاولون تأخيراً في الأعمال بالإضافة إلى تخطي الميزانية المحددة للمشاريع بسبب إجراءات الإقفال العام والقيود الصحية الصارمة ومتطلبات التباعد الاجتماعي، مما يؤدي إلى انتاجية منخفضة. كما يستغرق توريد مواد البناء وقتاً أطول بسبب انخفاض القدرة الإنتاجية للمُصنّعين وصعوبات أخرى في سلسلة التوريد. وفي ظل هذه التحديات الصعبة، فإن المقاولين في دول مجلس التعاون الخليجي بحاجة إلى الموازنة بين إجراءات قصيرة الأمد للنجاة من الأزمة وبين إجراءات متوسطة الأمد للاستعداد للتعافي في نهاية المطاف.



ما يزال التأثير النهائي على قطاع الإنشاءات في دول مجلس التعاون الخليجي غير واضح، لكن تقديراتنا تشير إلى أن المقاولين في المنطقة قد يتكبدون خسائر في الإيردات بما يقارب 30 مليار دولار ، أي ما يوزاي 20% من إجمالي سوق الإنشاءات في دول مجلس التعاون الخليجي في العام 2020 في حال استمرار حالة الإغلاق الحالية لمدة ثلاثة أشهر. وإذا امتد حتى نهاية عام 2020، ستصل قيمة التأثير على الإيرادات إلى حوالي 65 مليار دولار، أي ما يمثل تراجعاً بنسبة 45% من إجمالي حجم السوق.

ومع أن العديد من العوامل خارجة عن سيطرة المقاولين، تستطيع فرق الإدارة تنفيذ المبادرات الخمس التالية خلال الأشهر المقبلة للتأقلم مع الأزمة والاستعداد للتعافي :



الحفاظ على السيولة

تتمثل الأولوية الفورية في الحفاظ على السيولة عن طريق الحد من النفقات غير الضرورية في مجالات تتراوح من التكاليف المؤسسية وصولاً إلى مصاريف النثريات للمشاريع. ويستطيع المقاولون أيضاً تقليل تكاليف العمالة من خلال التفاوض على سياسات الإجازات المدفوعة وغير المدفوعة للعاملين في المشاريع التي تم إيقافها. كما يمكنهم زيادة السيولة من خلال برامج بيع أصول محددة ومن ثم إعادة استئجارها.



زيادة الإيرادات للحد الأقصى

يجب أن تسعى الشركات إلى الاحتفاظ بالإيرادات من خلال مواصلة العمل في مواقع المشاريع التي لا تزال آمنة. وعلى سبيل المثال، يُمكن استمرار العمل في المواقع التي تُطبق بروتوكولات السلامة المطلوبة إذا أجازت السلطات المحلية ذلك. وفي الوقت نفسه، يُمكن للمقاولين نقل ما يزيد من العمال إلى مهام التشغيل والصيانة، والتي من المحتمل أن تكون أقل تأثراً أثناء الأزمة، أو نقلهم إلى عمليات مرتبطة بمواجهة الأزمة تقودها السلطات المحلية.



تبنّي التميز التشغيلي

يستطيع المقاولون تنفيذ إجراءات لتحسين عملياتهم التشغيلية. وسيُتيح تحديث سياساتهم الصحية وإجراءاتهم التشغيلية التكيف مع الظروف التي فرضتها الجائحة والأحداث المعطلة للعمل مستقبلاً ، ويُمكن للمقاولين تعديل آليات العمل والفرق والجداول الزمنية لاستيعاب متطلبات التباعد الاجتماعي. فعلى سبيل المثال، وعوضاً عن إحضار جميع العمال إلى موقع المشروع لوردية عمل واحدة لمدة ثمان ساعات، يُمكنهم التحول إلى فرق أصغر تعمل في ورديات متعاقبة. ويُمكن لتقنيات مثل الطائرات بدون طيار أن تُقلل من حجم الفرق في مواقع العمل وخاصة لمهام مثل مراقبة الإنشاءات. وعلى المدى الطويل، يجب على المقاولين مراجعة قدراتهم في إدارة الأزمات والتأكد من استعدادهم لمواجهة الأحداث المعطلة للعمل مستقبلاً.



تبرز سلاسل التوريد ضمن المجالات التشغيلية الأخرى التي يجب الاهتمام بها. ومن أجل الحد قدر الإمكان من تأخير المشاريع، على الشركات تحليل قاعدة التوريد الخاصة بها، وتحديد العقبات المحتملة، واستبدال أو تنويع مورديها حسب الحاجة. ويجب على الشركات أيضاً إعادة تقييم مستويات المخزون، مع مراعاة المهل الزمنية الجديدة لضمان استمرارية الأعمال. ونظراً لانخفاض القدرة الإنتاجية لمُصنّعي مواد البناء، قد تلجأ بعض الشركات للتفاوض مع الموردين على عقود بآجال أطول، فعلى سبيل المثال، يمكن الاتفاق على شراء مخصصات أكبر من الانتاج مع خصم على الأسعار.



اعتماد نموذج عمل مرن

يجب على مقاولي الإنشاءات تبنّي نموذج تشغيل مرن لاكتساب صلابة أكبر على المدى المتوسط، ويمكنهم بحث كيفية تحسين هيكل التكلفة عن طريق استبدال التكاليف الثابتة بتكاليف متغيرة كلما أمكن ذلك. فعلى سبيل المثال، يجب أن تتألف سلسلة رواتب الموظفين من راتب أساسي أقل مع جزء متغير للتكلفة وفقاً لمستوى الأداء. ويجب على الشركات إعادة النظر في قراراتها بشأن العمليات المعتمدة على القدرات التي يمكن إبقائها داخلياً وتلك التي يُمكن تعهيدها. وبشكل عام، يجب تنفيذ الأنشطة الأساسية داخلياً مثل إدارة المشاريع والتحكم بها، بينما يُمكن تعهيد الخدمات المساندة والثانوية لتقليل التكاليف الثابتة.



بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يستثمر المقاولون في التقنيات الرقمية ليصبحوا أكثر مرونة و للتعامل بشكل أفضل مع الأحداث المعطلة للعمل في الأسواق . فعلى سبيل المثال، بإمكان الشركات تطبيق نظم تخطيط الموارد المؤسسية على مستوى المشروع لتحسين الإدارة الفورية للعمليات المالية، وتوزيع العمالة ، ووضع الجداول الزمنية، والعمليات اللوجستية الشاملة. ويُمكن لتقنيات أكثر تقدماً مثل الروبوتات والتصنيع الجمعي عبر الطباعة ثلاثية الأبعاد، من بين تقنيات أخرى، أن تُقلل من تكاليف العمالة غير الضرورية. وقد تُسهم أساليب البناء البديلة مثل الإنشاءات المركبة من عدة وحدات خارج الموقع في تحسين الإنتاجية وتسليم المشروع . وتتمتع هذه التقنيات بقاسم مشترك يمثل في مساعدة المقاولين على أن يصبحوا أكثر كفاءة وإنتاجية وأقل اعتماداً على العمالة.



التنويع عبر التوجه نحو قطاعات أكثر استقراراً

في ظل احتمال عودة الأحدا ث المعطلة للأعمال مرة أخرى بشكل متكرر وبوتيرة أكثر شدة،على المقاولين بحث التنويع عبر التوجه نحو عروض الخدمات والقطاعات الأقل تأثراً بتقلبات السوق. وتكمن أحد الأمثلة على ذلك في مجال التشغيل والصيانة ، وهو سوق موازي طبيعي ضمن سلسلة القيمة لقطاع الإنشاءات ويُمكن إدارته رقمياً.



لقد أدت جائحة كوفيد 19 إلى تعطل واسع النطاق في قطاع الإنشاءات، لكنه سينتهي في نهاية المطاف. ومن خلال تنفيذ الخطوات التي تم طرحها أعلاه ،يمكن للمقاولين الحد من خسائرهم خلال الأزمة والخروج بشكل أقوى في المستقبل.

مروان بجاني، شريك. أليساندرو بورجونيا، مستشار تنفيذي أول. إلياس كرم، مدير. لدى شركة ستراتيجي& الشرق الأوسط (جزء من شبكة بي دبليو سي).