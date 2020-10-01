دبي: هل سيقدم حضور شركة جو دادي لمواقع الإنترنت أي فائدة للمواقع العربية؟

تؤكد مسؤولة الشرق الأوسط لشركة جو دادي أن حضورها في الشرق الأوسط سيفيد التجارة الإلكترونية في المنطقة. وردا على استفسار أريبيان بزنس حول المخاوف السابقة التي طرحت بشأن فعالية الدعم الفني الخاص بالشركة تجيب سيلينا بيبر، المدير الإقليمي الأول لمنصة جو دادي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا بالقول:" نحن نرحب دائماً بالتعليقات والنقد البنّاء في سبيل تحسين أدواتنا وخدماتنا بشكل عام. نحن نؤمن بالتعلم والتحسن المستمر في جميع أقسامنا لمساعدة عملائنا بشكل أفضل ودعم نمو مشاريعهم عبر الإنترنت.

في عام 2019، قدمنا خدمة دعم العملاء باللغة العربية عبر الهاتف والدردشة عبر الإنترنت. لقد كانت خطوة كبيرة لمساعدة عملائنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وضمان رضاهم.

ومنذ ذلك الحين، أجرينا دراسة استباقية للحلول القائمة على اللغة وعملنا على بناء فريق أساسي متخصص من أصحاب الخبرات المتحدثين باللغة العربية لدعم عملائنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يمتلك فريق العمل الخاص بنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذكاء التقني، وقد طور أعضاؤه فهماً عميقاً للصناعة في المنطقة ويمكنهم التواصل مع عملاءنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل كامل.



كيف تعمل منصة جو دادي على دعم بناء المواقع الالكترونية العربية؟ هل يوجد مطورون لتقديم دعم قوي للغة العربية؟

نحن في جو دادي ، ندرك أن كل شخص ينشئ موقعاً الكترونياً خاصاً به وفقاً لمتطلبات مختلفة، بالإضافة إلى مجموعة المهارات التي يحتاجها، لذلك فإن الإرشادات والتعليمات التي نوفرها للعملاء لتحديد المنتج المناسب أثناء قيامهم بالبحث في الموقع والحصول على الاستشارات اللازمة لهم.

نحن نوفر للمطورين الاستضافة على الويب، واستضافة WordPress مُدارة للعملاء الذين لديهم خبرة أكثر بالتكنولوجيا، وكلا الخيارين يدعم بناء المواقع الالكترونية العربية. نقوم حالياً بتطوير حلول أداة إنشاء الموقع الخاصة بنا لتقديم خيارات أسهل للعملاء المبتدئين.

لدينا فريق التطوير والإنتاج الذي يعمل في مختلف الأسواق بهدف تطوير أفضل المنتجات والأدوات المتوفرة والقابلة للتطوير لعملائنا. نأمل أيضاً في زيادة دعمنا للمستخدمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والذين يرغبون في التواجد على الإنترنت من خلال تقديم التوجيهات الضرورية والمحتوى المتاح بلغتهم من أجل مساعدتهم على القيام بعملية إنشاء الموقع الالكتروني. نهدف أيضاً إلى تقديم الدعم المستمر لعملائنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال دعم العملاء باللغة العربية والمتاح عبر الهاتف والدردشة عبر الإنترنت بالإضافة إلى مشاركة أفضل الممارسات المفيدة من خلال تجارب عملاء جو دادي .

تتمثل مهمة جو دادي في إغلاق فجوات النظام الأساسي والمنتجات في الصناعات لضمان إتاحة الأدوات والخدمات الأساسية بشكل أكبر لرجال الأعمال الناطقين باللغة العربية وأصحاب الأعمال الصغيرة الذين يطمحون لإنشاء مواقع الكترونية بلغاتهم المحلية.

من أبرز التحديات التي تواجه الأعمال الصغيرة في المنطقة توفير أنظمة الدفع الإلكتروني. هل تقدم شركتكم أي أدوات لذلك؟

تشكل أنظمة الدفع الإلكترونية بالفعل تحدياً في المنطقة، وعلى نطاق أوسع في جميع أنحاء العالم، حيث إننا نرى العملاء الذين لا يستخدمون الإنترنت وهم ينتقلون لاستخدامه مع مخاوف وصعوبات أثناء إجراء المعاملات عبر الإنترنت.

لقد واجهنا هذا التحدي بإطلاق "أداة إنشاء موقع ويب ومتجر إلكتروني باللغة العربية، والتي تحتوي على أكثر من 40 بوابة دفع و "دمج في السوق" من أجل المساعدة على توفير المزيد من فرص المبيعات للعملاء. نحن نسعى أيضاً لتوفير المزيد من السبل لتوسيع العروض وتحسينها ودمجها لدعم عملائنا في أعمالهم عبر الإنترنت.

بالإضافة إلى ذلك، يعد إضافة WooCommerce مع استضافة WordPress المُدارة منتجاً قوياً للغاية يحتوي على العديد من الإضافات التي تتيح دمج عمليات الدفع المختلفة في موقع التجارة الإلكترونية الخاص بالمستخدم.

وباعتبار أن خيار الدفع عند الاستلام لا يزال مفضلاً في المنطقة، فإننا نرى العديد من شركات التجارة الإلكترونية تقدم حوافز للدفع باستخدام بطاقات الائتمان لتشجيع المعاملات عبر الإنترنت.

هل لديكم مكتب هنا وكم عدد الموظفين المتوفرين؟

يسعدنا أن نعلن أننا أنشأنا مؤخراً موقعنا المحلي في الإمارات العربية المتحدة ولدينا الآن مكتب في دبي. ومع ذلك، بصفتنا شركة تجارة إلكترونية تبيع الأدوات عبر الإنترنت، فإن قوتنا تكمن في القدرة على الاستفادة من المواهب في كافة مواقع الشركة العالمية لتزويد عملائنا بالأدوات والإرشادات والتقنيات المناسبة والتي يحتاجون إليها للاتصال بالإنترنت. لقد أظهر الوضع العالمي الحالي مدى فعالية فرقنا في العمل عن بُعد، وسنواصل التركيز على صحة موظفينا وسلامتهم في المرتبة الأولى.

كيف ترى مستقبل العمل في المنطقة هذا العام، وما هي خططكم المستقبلية؟

مع تحول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد الجائحة إلى مجتمع أكثر اعتماداً على التكنولوجيا، فإننا نلاحظ تسارعاً هائلاً في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وقد ساهمت هذه الظروف في تسليط الضوء على الأعمال والصناعات الموجهة نحو التكنولوجيا.

أخذت الحكومات الإقليمية هذا الأمر أيضاً بعين الاعتبار ضمن خططها لتعزيز التحول الرقمي. تعمل أبوظبي، على سبيل المثال، على وضع استراتيجيات لتعزيز اللغة العربية من خلال الرقمنة، في حين أن المملكة العربية السعودية أنشأت "رؤية 2030" بشأن الرقمنة وتطوير الذكاء الاصطناعي لتعزيز الابتكار ودفع النمو الاقتصادي. نحن في جو دادي ندعم هذه الأهداف من خلال تطوير منصات رقمية باللغة العربية تجعلنا أقرب وأكثر اندماجاً مع العالم العربي والجمهور.

نحن نخطط لمزيد من التعاون في المستقبل مع رواد الأعمال الناطقين باللغة العربية وأصحاب الأعمال الصغيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من أجل دعم أعمالهم ومشاريعهم عبر الإنترنت، وهو أمر بالغ الأهمية في عالمنا اليوم. وكما هو الحال دائماً، فإننا نهدف إلى مواصلة تطوير أدواتنا وخدماتنا المصممة لمساعدة عملائنا الناطقين باللغة العربية ودفع المنطقة نحو عالم متقدم تقوده التكنولوجيا.