غوغل تلملم فضيحة التحرش الجنسي بتسوية مع مساهميها

قالت شركة ألفابت ، الشركة الأم لشركة غوغل إنها قامت بتسوية مجموعة من دعاوى المساهمين المتعلقة بمعالجة الشركة لمطالبات التحرش الجنسي. وستلتزم ألفابت بتخصيص مبلغ 310 ملايين دولار لبرامج التنوع المؤسسي خلال العقد المقبل ، ووافقت الشركة على السماح لمجلس إدارتها بتولي دور إشرافي أكبر في قضايا سوء السلوك.

كما ينص اتفاق التسوية على توسيع سياستها الحالية لمنع تعويض أي شخص يتم فصله بسبب سوء السلوك ليشمل من يخضع للتحقيق حول الانتقام الجنسي أو سوء السلوك الجنسي، بحسب بيان تحدثت فيها ايلي نوتون نائبة رئيس الموارد البشرية على مدونة الشركة.

وتعرضت الشركة لانتقادات عديدة سابقا لأنه تستخدم سياسة السرية في قضايا التحرش الجنسي بحجة حماية سمعة الشركة والمتهمين، واعتبرت إنا سياسة تهدف أيضا لإسكات الضحايا، الذين لا يستطيعون استئناف القرارات، أو اتخاذ أي إجراء آخر.



يأتي ذلك بعد أن تبين أن الشركة قدمت مكافأة إنهاء خدمة لأندي روبن مبتكر نظام أندرويد بقرابة 90 مليون دولار مع قرض بفائدة مخفضة (أقل من 1%) بـ15 مليون دولار لشراء منزل على شاطئ في اليابان رغم إقرار الشركة بمصداقية شكوى تحرشه الجنسي بموظفة من الشركة في فندق.

ونقلت صحيفة تايمز أن مدير غوغل إكس وهو ريتشارد دوفال ونائب الرئيس أميت سنغال هم من المتهمين بالتحرش الجنسي أيضا.

وجرى عام 2018 تنظيم احتجاج شارك فيه مئات من الموظفين والمتعاقدين في شركة غوغل بآسيا وقاموا باضراب عن العمل لفترة وجيزة ، وكذلك كانت مشاركة آلاف في الشركة في مكاتب بجميع أنحاء العالم في ظل شكاوى من التمييز على أساس الجنس والعرق وغياب الرقابة على السلطة التنفيذية في أماكن العمل.

وقرر عدد من الموظفين ترك الشركة نهائيا بسبب بيئة العمل المسمومة بالهيمنة الذكورية ووقتها دعا منظمون شركة ألفابت المالكة لغوغل لإضافة ممثل عن الموظفين لمجلس مدرائها ونشر بيانات عن المساواة في الأجور. كما طلبوا تغيير ممارسات قسم الموارد البشرية في غوغل بهدف تحويل الإبلاغ عن وقائع التحرش إلى عملية أكثر إنصافا.

وينهي ذلك سياسة التستر لدى الشركة التي تفرض عدم الكشف على التحرش لاحتفاظ الضحية بوظيفتها أو وظيفته، وتفرض شركات التقنية التكتم على قاعدة التحكيم القسري المعمول بها في عقود العمل في شركات سيليكون فالي، وهي بأن يحل أي خلاف داخليا، وليس بأي طريقة أخرى، مثل المحاكم.