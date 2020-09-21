التعقيد هو العدو الأسوأ للأمن السيبراني

تتسبب البيئات الأمنية ذات الحلول متعددة المصادر إلى جانب العدد الهائل من تنبيهات الأمان التي لا يمكن إدارتها بإرهاق الأمن السيبراني لدى متخصصي أمن تقنية المعلومات والإضرار بقدرة المؤسسة على حماية نفسها.

تُعدّ مواكبة الأمن السيبراني أحد أكبر التحديات التي تواجه خبراء تقنية المعلومات اليوم. وتتطلب إدارة الأمن السيبراني والحفاظ على أمن المؤسسة من أحدث التهديدات الاستثمار في الموارد والوقت.



وأصبحت إدارة الأمن السيبراني أكثر صعوبة بسبب الحاجة إلى دعم بيئة معقدة من المنتجات الأمنية متعددة المصادر. وتحتاج الشركات اليوم إلى حماية العديد من الجوانب المختلفة لعملياتها، وقد يتطلب الحصول على أفضل حماية لكل منها تطبيق أفضل الحلول من مصادر مختلفة. وتعالج الشركات التهديدات الجديدة عادةً عن طريق إضافة حل آخر إلى شبكتها، سواء كان هذا الحل قابل للدمج مع بيئة تقنية المعلومات الحالية أم لا. وتعد إدارة حلول الأمان المتعددة مع مجموعات متعددة من التنبيهات إضافةً إلى التأكد من عدم وجود ثغرات في التغطية، تحدياً كبيراً لخبراء أمن المعلومات.



أشار تقرير الإنجازات السنوي السادس لخبراء تقنية المعلومات والذي صدر في فبراير من العام الجاري أن معظم الشركات أفادت بأنها تواجه صعوبة كبيرة في إدارة بيئة ذات حلول متعددة المصادر، وأشارت 28% منها بأنها تشكل "صعوبة فائقة"، و17% فقط من المشاركين في التقرير أبلغوا عن سهولة إدارة بيئة الحلول ذات المصادر المتعددة مقابل 26% في عام 2017.



تبيّن في التقرير أنه في حين أن غالبية المؤسسات (86%) تستخدم ما بين 1 و20 تقنية أمنية مختلفة، أشارت 13% منها أنها تستخدم أكثر من 20 تقنية، وتستخدم 4% من الشركات 50 حلاً أمنياً مختلفاً أو أكثر.



لا تقتصر إدارة العديد من الحلول المختلفة على العبء الذي تشكله بالنسبة للوقت والموارد في قسم تقنية المعلومات فحسب، بل يمكن أن تصبح أيضاً عاملاً قد يتسبب في تقليل فعالية حماية الأمن السيبراني أيضاً. ويمكن أن يؤدي التعامل مع مشكلات الدمج والتنسيق بين الحلول المختلفة وتنبيهات الأمان الكثيرة إلى تشتيت انتباه مهندسي الأمان عن معالجة التحديات الأخرى التي يواجهونها مثل مشكلات السحابة العامة وإدارة الأجهزة المحمولة والتعامل مع دورات التصحيح والتحديث في الوقت المناسب.



يمكن أن يؤدي الفشل في دمج الحلول الأمنية ذات المصادر المتعددة أيضاً إلى إحداث فجوات في التغطية أو عدم معرفة فريق تقنية المعلومات لنوع الحماية التي يوفرها حل معين أو كيفية عمله، مما سيؤثر بدوره على معرفة المشكلة والحالة الأمنية الفعلية للشبكة.



كما أشار خبراء تقنية المعلومات إلى أن بيئة تقنية المعلومات شديدة التعقيد هي أيضاً عامل أساسي في "إرهاق الأمن السيبراني". وقال 42% من المشاركين في تقرير إنجازات خبراء تقنية المعلومات أنهم يعانون من إرهاق الأمن السيبراني، والذي يُعرَّف بالتخلي عن الدفاع الاستباقي ضد الهجمات. وقال 96% من الذين أبلغوا عن معاناتهم من إرهاق الأمن السيبراني أن إدارة بيئة ذات حلول متعددة المصادر كانت سبباً أساسياً لإرهاقهم.



يعد تأثير البيئات المعقدة واضحاً في إرباك فريق تقنية المعلومات، حيث ارتفعت نسبة المستجيبين الذين أبلغوا عن تلقيهم لأكثر من 100 ألف تنبيه أمني يومياً من عام 2017 وحتى عام 2020 من 11% إلى 17%. وقال حوالي الثلث (36%) فقط أنهم يتلقون أقل من 5 آلاف تنبيه في اليوم. ويعد حجم التنبيهات الكبير عاملاً ضخماً في إرهاق الأمن السيبراني، حيث قال 93% ممن يستقبلون تلك الأعداد الهائلة أنهم يتلقون أكثر من 5 آلاف تنبيه يومياً.



وتعتبر معالجة هذه البيئات الأمنية شديدة التعقيد أمراً ضرورياً لأقسام تقنية المعلومات التي ترغب في استعادة السيطرة على بيئات الأمان الخاصة بها. وأحد الاتجاهات الرئيسية التي أبرزها معيار خبراء تقنية المعلومات هو توحيد مصادر الحلول منذ عام 2017، حيث زاد عدد الخبراء الذين يستخدمون حلول 20 بائع أو أقل بنسبة 7%، وكان هناك انخفاض بنسبة 6% لدى من يستخدمون 21- 50 حل مختلف. ويمكن أن يؤدي تقليل عدد بائعي الحلول إلى توضيح وضع وتحديات البيئة الأمنية والمساعدة في تخفيف العبء عن فريق تقنية المعلومات.



وهناك استراتيجية أخرى لاكتساب المزيد من التحكم في النظم الأمنية، وهي الأتمتة. ويتطلع خبراء تقنية المعلومات إلى أتمتة العمليات الأمنية التي تضم اكتشاف الأصول ومعالجة الثغرات الأمنية واكتشاف النشاطات الغريبة، وإدارة حجم التنبيهات والتحديثات بشكل خاص. ولا يزال التدخل البشري مطلوباً لإعداد العمليات الآلية ومراقبتها، ولكن الأتمتة تعد حلاً فعالاً بلا شك حيث أشار 77% من المشاركين في تقرير إنجازات خبراء تقنية المعلومات لدينا إلى إنهم يخططون لزيادة الأتمتة لتبسيط وتسريع أوقات الاستجابة في النظم البيئية الأمنية الخاصة بهم.



يبحث خبراء تقنية المعلومات لإدارة تعقيد بيئات تقنية المعلومات ذات الحلول متعددة المصادر عن حلول يمكنها دمج عملياتهم بالكامل وأتمتتها في منصة واحدة سهلة الإدارة. وتعد منصة SecureX من سيسكو أحد هذه الحلول المتميزة، وهي عبارة عن نظام أساسي مفتوح وقابل للتطوير وقائم على السحابة، يدمج حلول الأمان من المصادر المتعددة، ويمكّن المؤسسات من إضافة أفضل الوظائف في فئتها مباشرة من سيسكو لمواجهة التهديدات والمتطلبات الجديدة.



توفر المنصة الواحدة ذات الإدارة المتكاملة للتهديدات والأمان لفريق الأمان نظرة كاملة وواضحة لبيئة تقنية المعلومات لديهم في الشبكة ونقطة النهاية والسحابة والتطبيقات، وتتيح لهم العمل بطريقة أكثر ذكاءً من خلال أتمتة التنبيهات الأمنية وتحديد أولوياتها لتقليل تأثير الإرهاق السيبراني.

ستتمكن الشركات من خلال دمج جميع حلولها الأمنية في نظام أساسي واحد، بما في ذلك الحلول ذات المصادر المتعددة من الاحتفاظ باستثماراتها في تقنية المعلومات وفهم التكرار أو القدرات غير المستخدمة بشكل أفضل في نفس الوقت، مما يتيح لهم التخلص من التكرار وتحسين استخدام الحلول الموجودة وتبسيط البيئة.



لن تصبح التحديات الأمنية أقل تعقيداً، ولكن النهج الاستراتيجي الصحيح سيضمن عدم تفاقم تعقيد البيئات الأمنية. ويمكن أن تؤدي إزالة أعباء البيئات الأمنية المعقدة ذات الحلول متعددة المصادر إلى تقليل الإرهاق السيبراني، ومنح خبراء تقنية المعلومات الوقت الكافي للعمل بطريقة أكثر ذكاءً وتبسيط عملية الدفاع والتركيز على الوقاية وكذلك الاكتشاف والصيانة.