لا بيرل يوفر 300 ألف دولار سنويا بأجهزة العرض الضوئي الجديدة

استثمر "لابيرل"، العرض المسرحي المائي الدائم الأول في دبي والمنطقة، في أحدث أجهزة العرض الضوئي من إبسون، بهدف الارتقاء بتجربة الجمهور وإثرائها، تزامناً مع إعادة فتح دبي أبوابها للسياحة.

ويقدم العرض المسرحي المرموق "لابيرل"، الذي يعرض في مسرح مصمّم ومجهّز له خصيصاً في مدينة الحبتور، 10 عروض أسبوعياً و425 عرضاً سنوياً يحضرها مئاتُ الضيوف، في حين جُهّزت القاعة بـ 1,288 مقعداً تتيح متابعة العروض الممتدة على زاوية قدرها 270 درجة، في وقت تضفي إسقاطات أجهزة العرض الضوئي المتطورة تجربة غامرة على الأداء الفني والتأثيرات الخاصة المصاحبة للعمل.

وقال جيف براون المدير العام لعرض "لابيرل"، إن إعادة افتتاح العرض جرت بعد الاتفاق مع دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، بعد توقفه بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث سنتمكن من جديد من تقديم عرض ترفيهي رائع وتجربة لا تُنسى إلى السكان والسياح عندما يزورون المنطقة، وأضاف: "وقع اختيارنا على أجهزة العرض الضوئي عالية الجودة من إبسون لأنها تسمح لنا بتحويل المسرح إلى أي مشهد نرغب به ".

وأدى الاعتماد في السابق على أجهزة العرض الضوئي القائمة على المصابيح إلى ارتفاع تكاليف الصيانة، ووصل إنفاق "لابيرل" على تغيير المصابيح فقط إلى 300,000 دولار سنوياً، يضاف إليها التكاليف المرتفعة المرتبطة بالصيانة والقوى العاملة.

وبعد مراجعة دقيقة لمجموعة كبيرة من خيارات أجهزة العرض المرئي، مع الوضع في الاعتبار العوامل المختلفة مثل توفر الموردين وجودة العرض وعمق الصور والموثوقية، قرر القائمون على "لابيرل" اختيار 8 من أجهزة العرض الضوئي Epson EB-L20000U، وتركيبها، لتقدّم دقّة عرض مذهلة بقوة 20,000 شمعة، ما أتاح للفنانين وضيوف العروض التمتع بتجربة فنية جديدة نابضة بالحياة، بفضل زيادة السطوع والتباين، والألوان الزاهية والاتساق المُحكم.

وعملت إبسون و"إن إم كيه"، الموزع المحلي لأجهزتها، مع "لابيرل" على إزالة أجهزة العرض القديمة وتثبيت الجديدة مكانها، وتركيب البرمجيات المتطورة اللازمة لتشغيلها، وذلك بالإضافة الى منح ضمان إبسون لمدة 5 سنوات أو 20,000 ساعة على الأجهزة الجديدة. وعلاوة على ذلك، تتمتع أجهزة العرض الضوئي الجديدة بميزة إعادة المعايرة التلقائية المدمجة، ما يعني عدم حاجتها مستقبلاً إلى التعديل واعادة الضبط يدوياً ما يمنح المشرفين على العرض راحة بال مُطلقة.

وبهذه المناسبة، قال عبد الناصر علي، مدير المبيعات في إبسون الشرق الأوسط، إنه بات بوسع "لابيرل"، بفضل أجهزة العرض الضوئي المتطورة من إبسون، "الارتقاء بالأداء المسرحي وتحقيق منافع تجارية ووفورات هائلة"، وأضاف: "توفر أجهزة العرض الضوئي الليزرية الاحترافية من إبسون جودة عرض رائعة، وكلفة اقتناء منخفضة، وأداء ممتازًا وموثوقية عالية، وكل ذلك يؤدي إلى استمتاع الجمهور بتجربة مبهرة".

هذا وتستطلع "لابيرل" في الوقت الحالي على المزيد من تقنيات إبسون التي يمكنها إحداث تغيير إيجابي أكبر في تقديم العروض الفنية الرفيعة لإثراء تجربة المشاهد.