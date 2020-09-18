مليون وظيفة متوقعة خلال 5 سنوات بسبب التحولات الرقمية في المملكة

كشف متحدثون وخبراء في مؤتمر دولي عن تقديرات بوجود حاجة لأكثر من مليون وظيفة في المملكة خلال السنوات الخمس المقبلة بالتزامن مع تسارع التحول الرقمي في العديد من الصناعات والقطاعات خلال جائحة كورونا.



وشارك المهندس ناصر بن سليمان الناصر الرئيس التنفيذي لمجموعة stc، رئيس فريق عمل التحول الرقمي بمجموعة الأعمال السعودية B20 في جلسة حوارية بعنوان" التحول الرقمي :المستقبل بعد جائحة كورونا" أقيمت مؤخراً مع ممثلين من مجموعة الأعمال B20 في الدول العشرين.



وأوضح المهندس ناصر الناصر، بأن وظائف المستقبل ستعتمد اعتمادا كليا على التقنية والابتكار، ومن الملاحظ وجود تفاوت بين الجنسين في عالم التقنية لذلك من الأهمية تمكين رائدات الأعمال، والعمل معاً مع الحكومات لإيجاد برامج توظيف موجهة ومصممة لإشراك المرأة وتأهليها في القطاع التقني مع تشجيع وصولهم إلى المناصب القيادية. وقال: "نحن بحاجة إلى ضمان حصول الشابات على التدريب والتوجيه عند دخولهن سوق العمل أو بدء أعمالهن التجارية الخاصة، والمملكة تبنت مبادرات واستثمارات عديدة لتأهيل الشباب والشابات في التعليم، حيث خصصت المملكة في عام 2019 مليار ريال سعودي لدعم الجامعات في إعداد الطلاب لسوق العمل".



ونظمت مجموعة الأعمال السعودية B20 و منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD لقاء افتراضيا عن جائحة كورونا كوفيد-19 شارك فيه عدد من الجهات الحكومية البارزة وأعضاء مجموعة العشرين حيث عرضوا التوصيات وتبادلوا الخبرات في عن الاستثمارات في المستقبل والتحول الرقمي والاستدامة والحلول الرقمية المعتمدة على تقنيات الجيل الخامس.



في سياق آخر شارك المهندس معضد العجمي، رئيس فريق عمل مجموعة الأعمال B20 في المملكة للنزاهة والالتزام، ونائب الرئيس والمستشار العام للشؤون القانونية في stc في جلسة حوار عن الالتزام والحوكمة، كما ترأس مجموعة تواصل العمال L20 المهندس ناصر بن عبدالعزيز الجريد رئيس اللجنة الوطنية للجان العمالية بالمملكة ورئيس اللجنة العمالية في stc. إذ ترأس اللجنة العمالية بالشركة اللجان العمالية بالمملكة إضافة إلى أنها ترأس مجموعة تواصل العمال في قمة مجموعة العشرين.