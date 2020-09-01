355 % قفزة أرباح زووم في النصف الثاني من العام

أعلنت شركة "زووم"، اليوم عن النتائج المالية للربع المنتهي في 31 يوليو 2020. وتحدث إريك يوان عن هذا التقرير قائلاً: "تتحول المؤسسات من معالجة احتياجات استمرارية الأعمال الفورية إلى دعم مستقبل العمل من أي مكان، والتعلم من أي مكان، والاتصال من أي مكان عبر استخدام منصة "زووم". ونحن في زووم، نسعى جاهدين لتقديم تجربة اتصال عالمية المستوى وخالية من الخلل وآمنة لعملائنا عبر المواقع والأجهزة وحالات الاستخدام، حيث أدت قدرتنا على إبقاء الناس في جميع أنحاء العالم على اتصال، إلى جانب التنفيذ القوي لدينا، إلى نمو الإيرادات بنسبة 355٪ على أساس سنوي في الربع الثاني ومكنتنا من زيادة توقعات الإيرادات لدينا إلى ما يقرب 2.39 مليار دولار بدلاً من 2.37 مليار دولار في السنة المالية لعام 2021، أو بزيادة من 281٪ إلى 284٪ بمعدل زيادة على أساس سنوي".



أبرز النتائج المالية للربع الثاني من العام المالي 2021:

• الإيرادات: بلغ إجمالي الإيرادات للربع الثاني ما اجماليه 663.5 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 355٪ على أساس سنوي.

• الدخل من العمليات والهامش التشغيلي: بلغ الدخل المحسوب وفق مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً من العمليات للربع 188.1 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 2.3 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من العام المالي 2020. بعد تعديل مصروفات التعويضات القائمة على المخزون وضرائب الرواتب ذات الصلة، المصاريف المتعلقة بالتبرعات الخيرية من الأسهم العادية والمصاريف المتعلقة بالاستحواذ، بلغ الدخل غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً من العمليات للربع الثاني 277.0 مليون دولار أمريكي ارتفاعاً من 20.7 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من العام المالي 2020. وفي الربع الثاني، كان الهامش التشغيلي لمبادئ المحاسبة المقبولة عموماً 28.3٪ وغير - بلغ هامش التشغيل 41.7٪.

• صافي الدخل وصافي الدخل لكل سهم: بلغ صافي الدخل المنسوب إلى المساهمين العاديين وفقاً لمبادئ المحاسبة المقبولة عموماً 185.7 مليون دولار أمريكي، أو 0.63 دولار أمريكي للسهم الواحد، مقارنةً بصافي دخل (GAAP) العائد للمساهمين العاديين البالغ 5.5 مليون دولار أمريكي، أو 0.02 دولار أمريكي لكل سهم في الربع الثاني للسنة المالية 2020. في حين بلغ صافي الدخل غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً 274.8 مليون دولار أمريكي، بعد تعديل نفقات التعويضات القائمة على الأسهم وضرائب الرواتب ذات الصلة، والنفقات المتعلقة بالتبرع الخيري للأسهم العادية، والنفقات المتعلقة بالاستحواذ، والأرباح غير الموزعة المنسوبة إلى الأوراق المالية المشاركة. بلغ صافي دخل السهم غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً 0.92 دولار أمريكي. في الربع الثاني من العام المالي 2020، بلغ صافي الدخل غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً 24.0 مليون دولار، أو 0.08 دولار للسهم.

• النقد: بلغ إجمالي النقد وما يعادله من الأوراق المالية القابلة للتداول اعتباراً من 31 يوليو 2020 إجمالي 1.5 مليار دولار أمريكي.

• التدفق النقدي: بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية 401.3 مليون دولار أمريكي للربع، مقارنة بـ 31.2 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من العام المالي 2020. في حين بلغ التدفق النقدي الحر 373.4 مليون دولار أمريكي، مقابل 17.1 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من العام المالي 2020.

• مقاييس العملاء: تشمل محركات إجمالي الإيرادات اكتساب عملاء جدد والتوسع عبر العملاء الحاليين. حيث كان لدى "زووم" في نهاية الربع الثاني من العام المالي 2021:

• ما يقرب من 370.200 عميل في الشركات التي تملك أكثر من 10 موظفين، بزيادة تقارب 458٪ عن نفس الربع من العام المالي الماضي.

• ساهم 988 عميلاً بأكثر من 100 ألف دولار في إيرادات 12 شهراً، بزيادة حوالي 112٪ عن نفس الربع من العام المالي الماضي.

• معدل توسع صافي بالدولار لمدة 12 شهراً في العملاء الذين لديهم أكثر من 10 موظفين أعلى من 130٪ للربع التاسع على التوالي.

الآفاق المالية:

تقدم "زووم" التوجيهات التالية للربع الثالث من العام المالي 2021 والسنة المالية الكاملة 2021.

الربع الثالث من العام المالي 2021: من المتوقع أن يتراوح إجمالي الإيرادات بين 685.0 مليون دولار و690.0 مليون دولار، ومن المتوقع أن يتراوح الدخل غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً من 225.0 مليون دولار إلى 230.0 مليون دولار. من المتوقع أن يتراوح العائد على السهم المخفف غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً بين 0.73 دولار و0.74 دولار مع ما يقرب من 300 مليون سهم متداول غير متوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً.

السنة المالية 2021: من المتوقع أن يتراوح إجمالي الإيرادات بين 2.37 مليار دولار و2.39 مليار دولار. تأخذ توقعات الإيرادات هذه في الاعتبار طلب الشركات حلول العمل عن بُعد. كما افترضت أيضاً حدوث زيادة في الاضطراب في النصف الثاني من السنة المالية مقارنة بمستويات الاضطراب التاريخية بسبب ارتفاع نسبة العملاء الذين اشتروا اشتراكات شهرية في الربع الأول. ومن المتوقع أن يتراوح الدخل غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً من العمليات بين 730.0 مليون دولار و750 مليون دولار. من المتوقع أن يتراوح العائد على السهم المخفف غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً بين 2.40 دولار و2.47 دولاراً أمريكياً مع ما يقرب من 300 مليون سهم متوسط مرجح غير متوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً.