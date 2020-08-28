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الجمعة 28 أغسطس 2020 10:45 م

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السعودية: باقة التعليم و خدمة بيتي فايبر بخصومات تبدأ من 50%

أعلنت stc عن توفير حلول رقمية للوصول لعدد من المنصات الإلكترونية الخاصة بالتعليم

السعودية: باقة التعليم و خدمة بيتي فايبر بخصومات تبدأ من 50%

تفاعلا مع قرار وزارة التعليم الاحترازي ببداية العام الدراسي الجديد بالتعليم عن بعد، أعلنت stc عن توفير حلول رقمية للوصول لعدد من المنصات الإلكترونية الخاصة بالتعليم، حيث تم طرح باقة التعليم التي تتيح استخدام لا محدود للتطبيقات ومنصات وزارة التعليم بسعر ٥٠ ريال شهريا لمدة ٣ أشهر لجميع عملاء الجوال (مفوتر، مسبق دفع، شرائح البيانات)، كدعم من الشركة لأبنائها الطلاب والطالبات.

وأتاحت الشركة أيضا خصم يبدأ من 50%، ويصل إلى 70% للعملاء الجدد في خدمة بيتي فايبر 100، 200، 500 ميقا مع جوي تي في مع ترقية مجانية للعملاء الحاليين للحصول على جوي تي في ومتابعة قنوات عين التعليم.
وتأتي هذه العروض بالتزامن مع الاستعدادات التي تقوم بها stc بالمجال التقني، خصوصا مع نجاح التجربة السابقة للتعليم عن بعد، والتي شهدت نموا كبيراً لاستخدام الإنترنت في السعودية، وغير مسبوق لمستخدمي شبكة STC على المنصات الرقمية، بزيادة كبيرة في نمو أعداد مستخدمي المنصات التعليمية وصلت نسبتها 1000%.

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