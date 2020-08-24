مؤسس فيسبوك حرّض الرئيس الأمريكي في اجتماع سري من شركة تيك توك

وقالت الصحيفة استنادا إلى مصادر مطلعة إن زوكيربرغ قال في اجتماع عشاء مع ترامب إن تيك توك تمثلا خطرا على الشركات الأمريكية خلال اجتماع سري في شهر نوفمبر.

وكان مؤسس فيسبوك وقتها قد جاء إلى واشنطن للمثول أمام الكونغرس، لكنه أخبر ترامب إن الأولوية يجب أن تكون لمواجهة المنافسة الصينية المتمثلة بشركة تيك توك بدلا من تقييد فيسبوك.

وقال مارك زوكيربرغ إن الشركات التقنية الصينية تمثل تهديدا للقيم الأمريكية ولهيمنة الشركات التقنية الأمريكية حول العالم. وأضاف إن شركة تيك توك لا تشاطر فيسبوك في قيمها والتزامها بحرية التعبير.

وعقب ذلك دعا النائب توم كوتون وزعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر - الذي التقى بزوكربيرج في سبتمبر - إلى إجراء تحقيق في عمل شركة تيك توك في أكتوبر. ثم بدأت مراجعة للأمن القومي بعد فترة وجيزة ، ووقع ترامب أمرًا تنفيذيًا لحظر التطبيق هذا الشهر بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي. وأكدت تيك توك خلال عطلة نهاية الأسبوع أنها أطلقت دعوى قضائية ضد الحظر.

تمثل تيك توك منافسة كبيرة لأعمال فيسبوك و يتنافس تطبيق مشاركة الفيديو الاجتماعي ، الذي انتشر شعبيته في الأشهر الأخيرة ، مباشرة مع انستاغرام نظرًا لحجم جمهور تيك توك، فمن المحتمل أن تدفع الشركات مقابل مساحة إعلانية على تيك توكبدلاً من انستاغرامأو فيسبوك.