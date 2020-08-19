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الأربعاء 19 أغسطس 2020 07:45 م

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أبل تلامس التريليوني دولار

وصلت قيمة أبل السوقية، الأربعاء إلى تريليوني دولار، إذ جنب مستثمرو وول ستريت الصعوبات التي تواجه المنظومة الخاصة بهواتف آيفون لصالح رهانات على أنها لن تزداد إلا تقدماً في مرحلة ما بعد فيروس كورونا.

أبل تلامس التريليوني دولار
أبل أول شركة أميركية تصل قيمتها السوقية إلى تريليوني دولار.

أصبحت أبل، الأربعاء، أول شركة أميركية مدرجة تصل قيمتها السوقية إلى تريليوني دولار، إذ جنب مستثمرو وول ستريت الصعوبات التي تواجه المنظومة الخاصة بهواتف آيفون لصالح رهانات على أنها لن تزداد إلا تقدماً في مرحلة ما بعد فيروس كورونا بحسب رويترز.

ووصل سعر سهم أبل الواحد حاليا 468 دولارا، وهو من بين أعلى الأسهم سعرا في العالم  وقد صعد أسهم أبل بشكل كبير بعد الكشف عن النتائج الفصلية لأداء الشركة المتفوق.

ويظهر أن الارتفاع في أسهم أبل يعكس ثقة المستثمرين المتزايدة بقدرتها على تقليص اعتمادها على مبيعات هواتف آيفون، والاعتماد على تسويق أدوات وخدمات أخرى للمستخدمين.

وسبق وأنت وصلت قيمة أبل السوقية إلى حوالي ترليون دولار في أغسطس 2018، فيما تجاوزت في نوفمبر 2019،  قطاع الطاقة كله في الولايات المتحدة، بواقع 1.17 ترليون دولار.

أريبيان بزنس

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