غوغل تنافس الجامعات بدرجات تعترف بها بدراسة لمدة 6 أشهر فقط

أعلن كنت ووكر رئيس الشؤون القانونية في غوغل عن اطلاق مساقات أكاديمية مدة كل منها ستة أشهر لتقديم بديل عن دبلوم الدارسة الجامعية الذي يحتاج لأربع سنوات وقال إن الشركة ستعادل تلك المساقات لتكون بوزن دبلوم الجامعة رغم أن كلفتها لا تزيد عن 400 دولار بحسب التقديرات.

ولفت بالقول إن عمليات التوظيف لدى غوغل ستتعامل مع هذه الشهادات بمثابة الدبلوم الجامعي الذي يدرسه الطلاب أربع سنوات، في الوظائف لدى الشركة كما أن معظمها لديها اعتماد من قبل الجهات الإشراف الاكاديمية مثل (ACE) ACE CREDIT.

ويقول ووكر إن هذه المساقات (هنا) ستختصر أمام الأمريكيين الطريق لوظائف لائقة بدلا من الدراسة الجامعية.

وتشمل المساقات دراسة كل من تحليل البيانات، Data Analyst، وهي وظيفة تؤمن راتبا سنويا يقارب 66 ألف دولار.

فيما تؤمن دراسة إدارة المشاريع لوظيفة مدير مشاريع Project Manager، رواتب متوسطها 93 ألف دولار سنويا. ولم تذكر الشركة تفاصيل حول إتاحة هذه للطلاب خارج الولايات المتحدة الأمريكية.

In our own hiring, we will now treat these new career certificates as the equivalent of a four-year degree for related roles.— Kent Walker (@Kent_Walker) July 13, 2020