السعودية: تاتا تحصل على ترخيص تزويد اتصالات

أعلنت شركة تاتا للاتصالات، أنها حصلت على ترخيص تقديم خدمات مشغلي شبكات الاتصالات المحلية من النوع بي في المملكة العربية السعودية. ويمكنها هذا الترخيص من توفير خدمات مزود الإنترنت (ISP) وخدمات الاتصالات ذات الصلة للمؤسسات بقدرات محددة، إضافةً إلى فوترة العملاء النهائيين بالعملة المحلية في المملكة العربية السعودية.

وتقول الشركة إن الترخيص يتيح للشركة الانتقال من توفير خدماتها كشركة اتصالات أجنبية في الشرق الأوسط إلى توفيرها كمزود خدمة محلي مُرخّص.

ستصبح "تاتا للاتصالات" من خلال هذا الترخيص مزود محايد لخدمات الاتصالات الخاصة بشركات محتوى الأفلام والمسلسلات الكبرى عبر الإنترنت والشركات متعددة الجنسيات في المنطقة. وستكون الشركة قادرة على تقديم خدمات تحويل الشبكة في المملكة العربية السعودية ومعالجة متطلبات الإنترنت وأمن الشبكات والسحابة الخاصة وSDWAN في جميع أنحاء المنطقة.

قال فانيت ميهتا، نائب الرئيس المساعد ورئيس منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وأفريقيا لدى شركة تاتا للاتصالات: "أصبح وجود قاعدة رقمية قوية أمر ضروري للشركات كي تتعامل مع التغييرات الحاصلة في القطاع. وسنتمكن بفضل حصولنا على ترخيص الاتصالات في المملكة من تقديم خدماتنا المحايدة للاتصالات بسلاسة والتي تضم خدمات الاتصال بالإنترنت والسحابة العامة والخاصة والأمن السيبراني والاتصال غير المحدود خلال التنقل وغيرها في المنطقة. وسيساعدنا ذلك على تبسيط التجربة الرقمية لعملائنا وتحويل مسار أعمالهم لتُواكب الوضع الراهن".

يجعل تطور الأعمال في المملكة منها مركزاً جذاباً لاستثمارات الشركات العالمية في المنطقة. وتمكن رخصة Type B شركة تاتا للاتصالات من توسيع مدى وصولها في الشرق الأوسط، والاستفادة من خبرتها وقدراتها العالمية إلى جانب معرفتها وخبرتها الإقليمية لتلبية متطلبات العملاء الجدد.

أسفر انتشار فيروس كوفيد-19 عن تحول ضخم في طريقة عمل الشركات والأشخاص. وكي تتمكن الشركات من تحقيق النجاح خلال هذه الفترة ذات المعطيات الجديدة، ستحتاج إلى تكييف نماذج أعمالها عبر الحلول الرقمية. وتعمل تاتا للاتصالات مع الشركات العالمية لتوفير تجربة رقمية آمنة ومتصلة من خلال حلول آمنة وقابلة للتطوير في مكان العمل بالإضافة إلى أدوات التجارة المؤسسية من الجيل الجديد لتوفير تجربة رقمية سلسة ومتعددة القنوات للشركات والعملاء النهائيين.

تمتلك الشركة بالكامل وتدير شبكة اتصالات تحت سطح البحر توفر خدماتها في كافة أنحاء العالم. وتمكن هذه الشبكة الشركات من الوصول إلى أكثر من 200 دولة ومنطقة. وتنتقل حوالي 30% من مسارات الإنترنت في العالم اليوم عبر شبكة تاتا للاتصالات.