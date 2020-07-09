التخطيط في ظلّ الجائحة بأدوات الذكاء الاصطناعي والبيانات





شكري دبغي نائب الرئيس الإقليمي لمنطقة شرق ووسط أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا يوضّح كيف أصبح الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات عنصرًا حيويًا في "الوضع الطبيعي الجديد".

كيف تؤثر جائحة فيروس كورونا المستجد على قطاع أعمالكم؟

أحدثت الجائحة أثرًا بالغًا في جميع القطاعات، التي أصبح بعضها يعاني بشدّة، مثل تجارة التجزئة والضيافة والطيران، ومن الواضح أن الاقتصاد ككل يعاني، وهنا الأمر متروك للشركات ومدى مرونتها وقدرتها على درء المخاطر واستعدادها للتعامل مع الوضع الاقتصادي الجديد.

لكننا في الوقت نفسه نرى أن قطاع تقنية المعلومات والاتصالات يشهد وتيرة متسارعة في التغيير والتحوّل، وقد أدّى الإغلاق إلى اعتماد العديد من الشركات على الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات الضخمة وإنترنت الأشياء، رغبة منها في إيجاد طرق مبتكرة لفهم احتياجات عملائها والتفاعل معهم افتراضيًا، بعد أن أصبحت الإنترنت القناة الوحيدة المتاحة للتواصل.

إن الناس باتوا اليوم يريدون القدرة على الاطلاع المتعمق والحصول على الذكاء التنبئي، وغيرها من الأمور التي تتيحها التقنيات الحديثة مثل التي نقدّمها للسوق.

لذلك نرى أن الطلب على حلول الذكاء الاصطناعي والتحليلات سيظل مرتفعًا على المدى الطويل.

ما هي التوجهات الجديدة التي تتوقع حدوثها عبر القطاعات؟

نشرت مجلة "إكونوميست" بارومترًا للأعمال العالمي، بدعم من "ساس"، يقيس مشاعر التفاؤل والتشاؤم الاقتصادي. وقد كشف البارومتر عن مشاعر قادة الأعمال في شأن الاقتصاد العالمي، فتبيّن وجود تشاؤم حيال الأشهر الثلاثة المقبلة بدرجة بلغت -39.2 على المقياس الذي يتراوح بين 50 (الأفضل) و-50 (الأسوأ). وبالرغم من النظرة السلبية البالغة، تجدر ملاحظة أن القادة التنفيذيين المشاركين في القياس كانوا أقلّ تشاؤمًا في شأن قطاعاتهم (-22.0) وشركاتهم (-17.8).

وبرغم الأوقات الصعبة التي يواجهها الجميع، فقد تعلمنا الكثير؛ إذ رأينا الرقمنة تحتل الصدارة في المؤسسات والشركات في غضون أسابيع، بعد أن تكيّفت هي وموظفوها للعمل عن بعد بسرعة مذهلة أدّت إلى بذل الكثير منهم جهدًا إضافيًا، الأمر الذي أحدث تغيّرات كبيرة في جوانب الحياة العملية والأسرية، وهذا ما لمسناه في شركتنا.

وفي ضوء ما تقدّم فإننا نتوقع أن نستفيد من الدروس التي تعلمناها من هذه المرحلة بمجرد أن نعود إلى الوضع الطبيعي، الذي سيكون جديدًا ومختلفًا. وإذا ما أرادت الشركات للنجاح أن يكون حليفها، فإن عليها أن تدرك مكامن القوة والضعف لديها وأن تصبح قادرة على التكيّف مع الأحداث غير المتوقعة.

كيف تُستخدم تحليلات البيانات والذكاء الاصطناعي للتنبؤ بأنماط الطلب المتغيرة؟

بوسع الشركات استخدام الذكاء الاصطناعي والتحليلات في تطوير قدراتها التنبؤية اللازمة للتخطيط لأحجام التصنيع والتوريد المطلوبة. ويرتبط هذا الأمر نوعًا ما باستشعار الطلب، وهو ممارسة راسخة تستخدم بيانات الشركة ومعلومات من مصادر أخرى للتنبؤ بما سيشتريه العملاء ومتى، لذلك يتطلب القدرة على الاطلاع في الوقت المناسب على بيانات تمتاز بالجودة والقيمة. وقد ساعدنا في "ساس" أحد متاجر البقالة الكبيرة العاملة عبر الإنترنت باستخدام حلّ قائم على الذكاء الاصطناعي للعثور على منتجات بديلة بسرعة في حال عدم توفر المنتجات المطلوبة، ما يحسّن تجربة الزبائن ويعزز ولاءهم لهذا المتجر خلال فترة الإغلاق.

إن استخدامات الذكاء الاصطناعي لا حدود لها، فاستخدام البيانات التاريخية، مثلًا، يمكن أن يتيح التنبؤ بأقصر مسارات التعافي وأيسرها، كما أن الشركات تلجأ إلى زيادة استخدامها لبرمجيات الدردشة الآلية التي تستند على الذكاء الاصطناعي للردّ على استفسارات العملاء، في حين تُجري شركات الاتصالات تحليلًا لحركة البيانات عبر الشبكات، التي تسجّل ارتفاعات ذُروية خلال هذه الفترة، كي تتمكن من تحديد الاختناقات وتطوير طرق مناسبة لمعالجتها.

كيف يمكن استخدام التحليلات التنبؤية في المستشفيات والمطارات لمنع انتشار المرض؟

المستشفيات والمطارات بدأت في استخدام التحليلات التنبؤية لتحظي بالقدرة على التنبؤ بالحاجة إلى حضور الأطقم الطبية أو تسجيل الحالة الصحية للمسافرين، ولكن لتنفيذ هذه التقنيات واستخدامها بنجاح، يجب إنشاء ثقافة تحليلية تتمثل باستراتيجية تحليلية مستدامة تعتمد على البيانات وتحظى بدعم مجالس الإدارة.

أما في قطاع الرعاية الصحية، فيمكن اللجوء إلى نماذج التحليلات التنبؤية لتوزيع مساحات الأسرة المتاحة وموارد المستشفى بطريقة أكثر كفاءة، وحتى مشاركة الأنظمة الصحية المجاورة بها، في ضوء الأمل الذي يحدو مسؤولي الصحّة لخفض معدلات الوفيات في المناطق الأكثر تضررًا من الفيروس.

لكن التحدي يكمن في أن البيانات المطلوبة مجزأة وموزعة على جهات وقطاعات مختلفة، بينها الحكومة والأمن القومي، وإن كان من دعوة واضحة يجب توجيهها للعالم اليوم، فهي الدعوة إلى مختلف الجهات المعنية لمشاركة البيانات فيما بينها، لما فيه مصلحة المجتمعات والبشرية جمعاء.

كيف يمكن للذكاء الاصطناعي وتعلم الآلات المساعدة في إعداد منشآت الرعاية الصحية للتعلّم من الأحداث الماضية؟

تلعب تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلات دورًا حيويًا ومتزايدًا في تحديد الأدلة على تفشي الأمراض وتتبع مديات انتشارها، مع مراقبة القدرات العلاجية المتاحة عبر بيانات الرعاية الصحية العامة. وقد استخدم الذكاء الاصطناعي بنجاح للمساعدة في تحديد تفشي فيروس كورونا المستجد، وتحديد الأشخاص الأكثر عُرضة لخطر الإصابة بالمرض الحادة وبالتالي تقليل الوقت المستغرق لبدء تقديم العلاج.

وقد طورنا بالتعاون مع مجموعة "سوفتوير" منصة متقدمة لمساعدة الحكومة البلغارية على رقمنة البيانات والعمليات والهياكل الشخصية والطبية، من أجل إتاحة المعلومات لحظة بلحظة علاوة على كشف السيناريوهات المحتملة. كذلك عملنا مع معهد روبرت كوخ في ألمانيا على تطوير نظام يتيح الاطلاع على القدرات الاستيعابية لأسرّة العناية المركزة وأجهزة التنفس، والتنبّؤ بحجم الحاجة المتوقعة لها.

أما على صعيد الشرق الأوسط، فثمّة حاجة إلى إنشاء مركز للتميز يختص بتحليل حالة جائحة كورونا المستجد، ونحن على اتصال حاليًا بالجهات الحكومية المعنية لتقديم هذه الخدمة.

ما هو برأيك التغيّر الجذري الأكبر الذي سوف يترسّخ بمجرد انتهاء الجائحة؟

بدأ الكثير من الناس يرى احتمال الانتقال الواسع نحو العمل من المنزل وحدوث قفزة كبيرة في التسوّق الرقمي. كما باتت سلاسل التوريد تخضع لعمليات تدقيق أوثق قد تؤدي إلى المناداة بزيادة التوجه نحو مصادر المنتجات المحلية، فضلًا عن اعتماد الطباعة المجسمة للسماح بتسريع الإنتاج المحلي للمكونات والمنتجات.

وستخضع كذلك الأسواق الاستهلاكية للرقمنة بالكامل، كما ستجري إثراء التسوق بمزايا الواقع المعزز وتقديم التوصيات بالمنتجات وإتاحة إمكانية تعديلها وفق رغبات الزبائن.

إن هذه الجائحة تستدعي الشركات الوطنية والعالمية لتحسين آليات جمع البيانات وتبادلها من أجل المساعدة في تنسيق الجهود في المستقبل، لا سيما وأن الجميع حريص على إلغاء أية عوائق قد تعيق التكاتف في مثل هذه الأوضاع. ولهذا سوف يظلّ الطلب على الذكاء الاصطناعي والتحليلات متناميًا، نظرًا لقدرة التقنية على تنظيم البيانات وهيكلتها وتحويلها إلى رؤىً وأفكار قابلة للتنفيذ.