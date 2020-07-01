تلفزيون يوتيوب يرفع الاشتراك الشهري إلى 65 دولار والخدمة تستحوذ على سوق الإعلانات في الشرق الأوسط

وكان تلفزيون يوتيوب قد انطلق بسعر اشتراك 5 دولار شهريا سنة 2018 ثم قفز العام الماضي إلى 50 وهاهو يصبح 65 دولار للاشتراك الشهري.

ونجح تلفزيون يوتيوب في توجه تقنية التلفزيون حسب الطلب فيما سحب يوتيوب وفيسبوك ميزانيات الإعلان في الشرق الأوسط هذا العام مما كبد المؤسسات الإعلامية العربية خسائر فادحة ستتكشف آثارها قريبا على هيئة تسريح موظفين وإغلاق وسائل إعلامية.

يأتي ذلك بعد ارتفاع عدد مشاهدي يوتيوب على الشاشات الكبيرة مقارنة بالهواتف خلال الفترة الأخيرة، حيث شهدت الشركة "تحولًا مثيرًا في أنماط المشاهدة"، إذ يشاهد أكثر من 100 مليون شخص فى الولايات المتحدة بشقيها المجاني وخدمة يوتيوب TV المدفوعة على أجهزة التلفزيون في الولايات المتحدة كل شهر.

وتأتي الزيادة مع انهيار أقنية التلفزيون المدفوعة وسط موجة تخفيض النفقات وهو توجه يتسارع بسبب جائحة كورونا، وتضاعف عدد المستهلكين الذين يشاهدون التلفزيون على الهاتف الذكي منذ العام 2012 لتبلغ نسبتهم أكثر من 80% بحسب بعض التقديرات فيما يتضاعف نصيب منصات الإنترنت من الإنفاق الإعلاني لمستويات أعلى بكثير من نصيب التلفزيون التقليدي من الإعلانات التي انهارت تقريبا خلال جائحة كوفيد 19.

كما أن انخفاض حجم الإنفاق الإعلاني العالمي هذا العام يقدر بنحو 50 مليار دولار بفعل إلغاء الشركات في جميع القطاعات شراء الإعلانات أو تأجيلها عبر وسائل الإعلام المختلفة خلال أشهر الأزمة.

وستتراجع سوق الإعلانات بمعدل 8.1 في المئة، أو ما يعادل 49.6 مليار دولار، وفقاً للبيانات الصادرة عن مركز أبحاث الإعلانات العالمي WARC مقارنة بالنمو المتوقع مسبقاً عند 7.1 في المئة.