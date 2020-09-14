طرح بقيمة 3.7 مليار درهم حصة من أسهم أدنوك للتوزيع بنجاح

وتم بيع هذه الأسهم إلى مؤسسات استثمارية بقيمة إجمالية تبلغ 3.7 مليار درهم والتي تمثل حصة 10% من أسهم الشركة، حيث تم تنفيذ عملية البيع على سعر 2.95 درهماً، أي ما يمثل زيادة بنسبة 18% على سعر السهم عند الطرح الأولي العام، وخصماً بنسبة 5% على متوسط سعر السهم للثلاثة أشهر الماضية.

"#أدنوك" تنفذ بنجاح طرحا خاصا بقيمة 3.7 مليار درهم لحصة من أسهم شركة "أدنوك للتوزيع"#وام https://t.co/o4a6uDqh96 pic.twitter.com/K3tcKd5cgB— وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) September 14, 2020

وسيسهم هذا الطرح الخاص في زيادة التداول الحر إلى 20% وتعزيز سيولة أسهم شركة "أدنوك للتوزيع". وتحتفظ أدنوك بعد هذه الصفقة بحصة 80% في أسهم "أدنوك للتوزيع" لتبقى أكبر مالك للأسهم في الشركة التي تمتلك إمكانات نمو كبيرة.

وتحقق هذه العملية مزايا عديدة لأدنوك من خلال الاستفادة من طلب المستثمرين القوي على أسهم "أدنوك للتوزيع" التي سجلت أداءً قوياً منذ الطرح الأولي لأسهمها عام 2017، كما تعتبر هذه العملية أكبر صفقة من نوعها في المنطقة لشركة مدرجة في أسواق الأوراق المالية.

وبهذه المناسبة، قال معالي سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها: "تستمر أدنوك في التركيز على تنفيذ توجيهات القيادة بالعمل على تحقيق نقلة نوعية شاملة تسهم في خلق القيمة وتعزيز المرونة في مختلف جوانب أعمالها. ومنذ إتمام عملية الطرح العام الأولي لأسهم شركة ’أدنوك للتوزيع‘ في 2017، استطاعت الشركة تحقيق أهدافها الطموحة للنمو وتوفير مجموعة من الخدمات الجديدة الهادفة للارتقاء بتجربة العملاء، إضافة إلى تعزيز جاذبية ومرونة سياستها لتوزيع الأرباح. وشهدت أسهم ’أدنوك للتوزيع‘ طلباً كبيراً من المستثمرين بفضل نتائجها المالية القوية ومرونتها وتركيزها الثابت على النمو الذكي والمدروس، مما دفع بنا لاغتنام الفرصة والاستجابة بكفاءة وسرعة للطلب القوي عبر تنفيذ هذا الطرح الخاص."

وأكد معاليه أن مجموعة أدنوك مستمرة بدورها الداعم لشركة "أدنوك للتوزيع" باعتبارها المالك الأكبر للأسهم، معرباً عن ثقته بأنها ستواصل مسيرتها الناجحة كإحدى أهم الشركات الرائدة في مجال الوقود والبيع بالتجزئة في المنطقة.

وقام كل من "بنك أبوظبي الأول" و"سيتي جروب للأسواق العالمية المحدودة" بدور مدير الطرح في هذه الصفقة بشكل مشترك، في حين قامت شركة "موليس آند كومباني" بدور مستشار مالي مستقل لأدنوك.(وام)