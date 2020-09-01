عملاق الأثاث السويدي أيكيا تكشف عن خطط التوسيع في الإمارات ومصر وعمان

سيجري افتتاح ثاني متجر لأيكيا في أبو ظبي في شهر نوفمبر في الوحدة مول والذي كان افتتاحه مقررا في شهر يوليو ، وفقًا لتقارير سابقة ، لكنه سيستقبل الزبائن الآن في الربع الأخير من هذا العام.

وقال فينود جيان ، العضو المنتدب ، لأريبيان بزنس أن المتجر سوف يمتد على مساحة 2،500 متر مربع في الطابق الأول من المركز التجاري الشهير.

و أكمل قائلا : "في نوفمبر المقبل ، سنفتتح أول متجر لنا في وسط المدينة في أبو ظبي. تجري أعمال البناء بينما نتحدث الآن وسيكون في الطابق الأول وهو مركز تجاري رائع ".

وسيكون المتجر الثاني للمجموعة في العاصمة الإماراتية ، لينضم إلى متجر ايكيا الذي تبلغ مساحته 32000 متر مربع في جزيرة ياس.

وكشف جيان أيضا أنه سيتم افتتاح متجر ثان في العاصمة المصرية القاهرة نهاية مارس في العام المقبل ، بينما تعمل الشركة على تشييد متجر في مسقط بسلطنة عمان وقال جيان إن المتجر يجري بناؤه حاليا على حد قوله ، ومن المقرر افتتاحه "نحو نهاية العام المقبل أو بداية عام 2022 ".

وبينما لم يذكر تفاصيل دقيقة ، ألمح جيان إلى أنه تم التخطيط لمتاجر أخرى في الإمارات العربية المتحدة ، بما في ذلك في دبي وأبو ظبي والعين والإمارات الشمالية.

وقال: لدينا خطط توسع في الإمارات حيث أنها تعد سوق مهم للغاية بالنسبة لنا ولدينا ثقة قوية به ونرى

أنه يتمتع بالكثير من الإمكانات."