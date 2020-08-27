لأول مرة.. ثروة أغنى رجل في العالم تتجاوز الـ200 مليار دولار

وسائل إعلام عن مجلة "فوربس" الأميركية المتخصصة أن ثروة بيزوس تجاوزت الـ 200 مليار دولار لفترة وجيزة، قبل أن ينهي يوم أمس الثلاثاء بثروة تبلغ 199.7 مليار دولار وهو مايعد رقما قياسيا بحد ذاته.

وحققت شركة أمازون مكاسب في البورصة نسبتها 1.18% عند 3346.49 دولار للسهم الواحد، وفي ظل ذلك ارتفعت القيمة السوقية للشركة إلى 1.68 تريليون دولار.

وكان بيزوس حقق قفزة هائلة في الأرباح في شهر تموز الماضي وصلت الى 13 مليار دولار خلال يوم واحد وفقا لوكالة بلومبيرغ الأميركية.

كما جنى بيزوس زيادة قدرها 74 مليار دولار في عام 2020، على الرغم من أزمة فيروس كورونا المستجد، في العالم والولايات المتحدة، وتداعياتها الاقتصادية المدمرة.

ويعود السبب في ذلك جزئيا إلى اضطرار الناس للبقاء في منازلهم، ودعمهم الدفعة التي حصلت عليها الأسواق بسبب جهود الإغاثة غير المسبوقة من قبل الحكومات والبنوك المركزية.

ويمتلك بيزوس ثروة أكبر من القيمة السوقية لشركات عملاقة من أمثال "ماكدونالدز كورب" (McDonald’s Corp) و"نايكي" (Nike) و"إكسون موبايل كورب" (Exxon Mobil Corp).