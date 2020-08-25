حاكم رأس الخيمة يوجه بإعفاء أنشطة تجارية من رسوم التجديد

وذلك بنسب متفاوتة من رسوم التجديد السنوية، مع إعفاء جميع تلك المنشآت من المخالفات المترتبة عليها خلال فترة الإغلاق.

وتأتي التوجيهات الأخيرة، في إطار متابعة سموه المتواصلة لسير العمل في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، والتخفيف من الآثار الاقتصادية المترتبة على أزمة كورونا، وضمان استمرار تحقيق اقتصاد الإمارة أفضل معدلات الأداء، والحفاظ على تنافسيته في كل المجالات، كما تدعم توجيهات سموه مساعي حكومة رأس الخيمة، الرامية إلى ضمان عمل الأنشطة التجارية الأساسية في كل أنحاء الإمارة بكامل طاقتها، بما يكفل استمرارية الأعمال وتقديم الخدمات بأعلى معدلات الجودة والكفاءة لكل أفراد الجمهور، دون تأثر في جميع الأوقات.

ووجه صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة، بإعفاء الحضانات من رسوم تجديد الرخصة التجارية بنسبة 50%، والمنشآت التي تم إغلاقها نتيجة لعملها في أماكن تم اعتمادها كأماكن للحجر الصحي بنسبة 25%، وكذلك المنشآت العاملة في مطار رأس الخيمة، والتي ليست لديها فروع خارج المطار وتم إغلاقها، بنسبة 50% مع انتفاعها من هذا الإعفاء لمدة عام، كما شمل توجيه سموه إعفاء جميع هذه المنشآت من أية مخالفات ترتبت عليها خلال فترة الإغلاق.(وام)