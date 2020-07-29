شركة في إم وير عن الأسئلة. رشيد العمري، خبير استراتيجي أول لحلول الأعمال لدى في إم وير لمنطقة جنوب أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا

يلغت رشيد العمري، الخبير الاستراتيجي الأول لحلول الأعمال لدى في إم وير لمنطقة جنوب أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، بأن ارتفاع الأسعار وأسهم الشركات ليس من ضمن اختصاص شركة في إم وير، ومرتبط بعوامل السوق والعرض والطلب والأوضاع غير الطبيعية التي نمر بها جميعا.

ويأتي رد العمر استجابة على استفسار أريبيان بزنس حول دراسة تفيد أن 80 بالمئة من قادة الأعمال في دولة الإمارات يؤيدون منح أفضلية مناصب الرؤساء التنفيذيين والقيادات التنفيذية لأشخاصٌ ذوو خلفيات مهنية في مجال تقنية المعلومات، مثل تطوير التطبيقات أو البرمجيات، إذا أرادت الشركات أن تنجح في أعمالها.

ويضيف العمري قائلا:" الدراسة مقتصرة على دور القيادات من خلفية تقنية تساهم و تساعد على تسارع التحول الرقمي ودور التطبيقات في عملية التسارع وتحسين قدرة الشركات و المؤسسات على التكيف والموائمة وقدرتها التنافسية وتخطي الازمات كالتي نمر بها، كما تسلّط الدراسة التي أعدّتها شركة في إم وير الضوء على أهمية أن يتمتع المدراء التنفيذيون في الشركة بمهارات وخلفيات تقنية، فالتقنية اليوم هي أساس ودعامة رئيسية للأعمال، والتطبيقات الحديثة جزء أساسي من عمل الشركة، وذلك لدورها في الحفاظ على قاعدة العملاء لديها وفي اكتساب عملاء أو زبائن جدد. ولا بد من إدارة هذه التطبيقات بصورة مثالية ضمن المؤسسة لكي تكون قادرة على توفير أفضل التجارب للعملاء، وذلك يتطلب بطبيعة الحال إلماما بالعديد من التقنيات الأخرى مثل الحوسبة السحابية وتقنيات تخزين البيانات والشبكات وأمن المعلومات.

- دخلت التقنية إلى كل القطاعات، فأهلا وسهلا، لكن تفسير ذلك لا يجب أن يترجم إلى أن تطغى التقنية على جوانب استراتيجية أخرى عند اختيار رئيس تنفيذي، ما هو تعليقك؟

رشيد العمري:" مهارات القيادة الناجحة متعددة على سبيل المثال القيادة والفكر الشمولي، التحفيز على الابداع و التميز، ادراة المتغيرات و جميع عناصر المؤسسة بحكمة و توازن، الإدارة المالية الناجحة، الاستراتيجيات و المبادرات، الخبرات السابقة، و الخبرات والمعرفه الرقمية و الإمكانات التي تساعد المؤسسات على التحول الرقمي، لكننا في شركة في إم وير نركز في دراساتنا على الجانب التقني من هذه الخبرات، فقد قمنا مؤخرا بإجراء دراسة شملت آراء 2,250 مشاركًا في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، بينهم 50 من دولة الإمارات، وذلك خلال شهري مارس وإبريل 2020. وكان من المشاركين 750 من صانعي القرار في مجالات الأعمال التجارية و750 من صانعي القرار في تقنية المعلومات و750 من مطوري التطبيقات. جميع المشاركين يعملون في شركات تضم ما لا يقل عن 500 موظف في جميع القطاعات الخاصة والعامة، منها على سبيل المثال لا الحصر تقنية المعلومات والخدمات المالية ومبيعات التجزئة والجملة والرعاية الصحية والتعليم والحكومة، وقد أظهرت نتائج هذه الدراسة أن 70 بالمئة من قادة الأعمال في الإمارات يرون أن ترقية مسؤولين من فرق التقنية إلى أدوار قيادية يحسّن مستوى الكفاءة في أرجاء الشركة. إذا فالمهارات التقنية هي عنصر هام لا بد من توافره لدى المسؤولين التنفيذيين، إلا أن هناك بالتأكيد عناصر أخرى تختلف وفقاً لطبيعة عمل كل مؤسسة.