بـ 1945 دولار للأوقية ، الذهب يقفز لمستويات قياسية

(رويترز) - سجلت أسعار الذهب مستويات قياسية مرتفعة يوم الاثنين مع احتدام الخلاف بين الولايات المتحدة والصين في حين دفع ضعف الدولار المستثمرين لإلتماس الآمان في المعدن الاصفر تحوطا في مواجهة المخاطر التي تهدد الاقتصاد العالمي الذي يعاني بسبب جائحة كوفيد-19.

وقفز الذهب في التعاملات الفورية إلى مستوى قياسي عند 1945.16 دولار للأوقية (الأونصة) قبل أن يتراجع قليلا إلى 1935.80 دولار في أواخر جلسة التداول، لكنه يظل مرتفعا 1.8 بالمئة عن مستواه في بداية الجلسة.

وارتفع الذهب في العقود الآجلة الأمريكية 1.8 بالمئة ليسجل عند التسوية 1931.00 دولارا للأوقية.

وانضمت الفضة للاتجاه الصعودي وقفزت بما يصل إلى ثمانية بالمئة إلى 24.57 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس آب 2013. وفي أواخر الجلسة كانت الفضة مرتفعة 6.98 بالمئة عند 24.33 دولار.

وقالت سوني كوماري المحللة الاستراتيجية للسلع في إيه.إن.زد إن الذهب ” في وضع ممتاز للتحرك صعودا“ وسط أزمة الفيروس وسعي البنوك المركزية للحصل على سيولة.

وأضافت قائلة ”يحصل على مزيد من الدعم من انخفاض العائدات وضعف الدولار والتوتر الجيوسياسي بين الولايات المتحدة والصين. الطلب على (الذهب) الملاذ الآمن يتزايد في حين لم يعد هناك طلب على الدولار الأمريكي“.

ونزلت العملة الأمريكية لأدنى مستوى في نحو عامين مع رهانات متزايدة على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيشير إلى تحول آخر في السياسات صوب التيسير حين يجتمع هذا الأسبوع مما ينطوي على إبقاء أسعار الفائدة منخفضة لفترة أطول.

وارتفع البلاتين 2.1 بالمئة إلى 933.80 دولار للأوقية بينما صعد البلاديوم 3.2 بالمئة إلى 2289.50 دولار للأوقية.