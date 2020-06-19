لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا
  • بحث
قائمة

حجم الخط

- Aa +

  1. الصفحة الرئيسية
  2. أسواق
  3. السلع
الجمعة 19 Jun 2020 07:45 م

حجم الخط

- Aa +

1725 دولار للأوقية الذهب بسبب مخاوف من موجة ثانية من فيروس كورونا

وارتفع المعدن الأصفر في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1725.88 دولار للأوقية بحلول الساعة 05:06 بتوقيت غرينتش.

1725 دولار للأوقية الذهب بسبب مخاوف من موجة ثانية من فيروس كورونا

(رويترز) - ارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة، إذ فاقمت زيادة في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المخاوف من موجة تفش ثانية، وهو ما قد يجبر حكومات على فرض إجراءات عزل عام جديدة.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 1740.03 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1437 بتوقيت جرينتش، في حين ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب واحدا بالمئة إلى 1747.90 دولار للأوقية.

كانت الأسعار الفورية للذهب بلغت الشهر الماضي أعلى مستوياتها منذ 2012 إلى 1764.55 دولار.

وجرى الإعلان عن إصابة ما يزيد عن 8.38 مليون شخص بفيروس كورونا في أنحاء العالم، وجاءت اختبارات حوالي 400 عامل إيجابية في مجزر بشمال ألمانيا، فيما أعلنت الصين عن 32 حالة إصابة جديدة يوم الجمعة.

صعدت أسعار الذهب 14 بالمئة منذ بداية العام، مدعومة بالطلب على الملاذات الآمنة في ظل المخاوف من التباطؤ الاقتصادي والمستويات غير المسبوقة من الدعم المالي والنقدي من جانب الحكومات والبنوك المركزية.

ومقابل سلة عملات، لم يطرأ تغير يذكر على مؤشر الدولار الذي بلغ 97.38.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاديوم 0.91 بالمئة إلى 1907.44 دولار للأوقية ويتجه صوب الانخفاض للأسبوع الثاني على التوالي.

وصعد البلاتين 2.6 بالمئة إلى 824.50 دولار للأوقية، محققا زيادة 2.3 بالمئة منذ بداية الأسبوع.

وارتفعت الفضة 1.3 بالمئة إلى 17.73 دولار، وفي طريقها لتسجيل ثاني مكسب أسبوعي.

اقرأ التالي

1764 دولار لأونصة الذهب بقفزة لأعلى مستوى في أكثر من 7 أعوام

الذهب يقفز لأعلى سعر في 7 سنوات ويتجاوز 1700 دولار للأوقية

ارتفاع صادرات التمور السعودية في 2019