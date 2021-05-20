لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا
  • بحث
قائمة
السعودية : السماح لجميع الجنسيات بالعودة إلى المملكة
اعتماد قواعد التأجير على الخارطة لتعزيز نمو القطاع العقاري السعودي
السعودية تطلق أضخم المبادرات والبرامج التقنية للرياديين في الاقتصاد الرقمي
سلطنة عمان تسمح بدخول المسافرين القادمين إليها ممن حصلوا على لقاح كورونا المستجد
السعودية: تحفيز إنترنت الأشياء لتمكين رواد الأعمال من سوق التقنية
تحذيرات في السعودية من التطبيقات الحكومية الوهمية

حجم الخط

- Aa +

الخميس 20 مايو 2021 10:15 م

حجم الخط

- Aa +

التحول إلى السيارات الكهربائية، فورد تكشف عن بيك اب إف 150 لايتننغ

تأتي السيارة بتقنيات متقدمة بعزم دوران يعد الأعلى في تاريخ الشركة.

التحول إلى السيارات الكهربائية، فورد تكشف عن بيك اب إف 150 لايتننغ
التحول إلى السيارات الكهربائية، فورد تكشف عن بيك اب إف 150 لايتننغ
التحول إلى السيارات الكهربائية، فورد تكشف عن بيك اب إف 150 لايتننغ
التحول إلى السيارات الكهربائية، فورد تكشف عن بيك اب إف 150 لايتننغ
التحول إلى السيارات الكهربائية، فورد تكشف عن بيك اب إف 150 لايتننغ
التحول إلى السيارات الكهربائية، فورد تكشف عن بيك اب إف 150 لايتننغ
التحول إلى السيارات الكهربائية، فورد تكشف عن بيك اب إف 150 لايتننغ

كما تضم السيارة قدرات السحب الذكي وتقنيات الاتصال المتطورة مع تحديثات برمجية. ويمكن للسيارة أن تزيد المنزل بالطاقة الكهربائية عند اللزوم.

وستبدأ الشركة بتصنيع الشاحنة العام المقبل في مصنع جديد متطور تقنياً باستخدام ممارسات تصنيع مستدامة، في مجمّع فورد روج متعدد الطوابق في ديربورن القريب من ديترويت.

وقال بيل فورد، الرئيس التنفيذي لشركة فورد: «تشكل شاحنة F-150 لايتنينج بالنسبة لشركة فورد ولقطاع السيارات الأمريكي محطة مميزة لنا تحفز على التخلص الكلي من الانبعاثات الكربونية بقدرات التواصل الرقمي المستقبلية.

تأتي السيارة بمحرك مزدوج ويمكنها الانطلاق بتسارع من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة في أربع ثوانٍ.

 

اقرأ التالي

مرسيدس تكشف عن سيارتها الكهربائية إي كيو إس عبر منصة مرسيدس-بنز الإلكترونية

باقة جديدة من الخدمات المتصلة لمجموعة ’لامبورغيني هوراكان

الترخيص لأول سيارة طائرة في العالم في الولايات المتحدة