التحول إلى السيارات الكهربائية، فورد تكشف عن بيك اب إف 150 لايتننغ

كما تضم السيارة قدرات السحب الذكي وتقنيات الاتصال المتطورة مع تحديثات برمجية. ويمكن للسيارة أن تزيد المنزل بالطاقة الكهربائية عند اللزوم.

وستبدأ الشركة بتصنيع الشاحنة العام المقبل في مصنع جديد متطور تقنياً باستخدام ممارسات تصنيع مستدامة، في مجمّع فورد روج متعدد الطوابق في ديربورن القريب من ديترويت.

وقال بيل فورد، الرئيس التنفيذي لشركة فورد: «تشكل شاحنة F-150 لايتنينج بالنسبة لشركة فورد ولقطاع السيارات الأمريكي محطة مميزة لنا تحفز على التخلص الكلي من الانبعاثات الكربونية بقدرات التواصل الرقمي المستقبلية.

تأتي السيارة بمحرك مزدوج ويمكنها الانطلاق بتسارع من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة في أربع ثوانٍ.

