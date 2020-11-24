رولز رويس تعلن عن طرازات "نيون نايتس"

تضفي رولز رويس ألواناً جريئة على سيارات بلاك بادج مع ثلاثية "نيون نايتس" التي "تُعتبر ثلاثية مفعمة بالحياة من سيارات رولز-رويس بلاك بادج، وقد استوحيت ألوانها من الطبيعة. طُبّق هذا الطلاء الذي طوّره فريق بيسبوك مؤخراً على طراز بلاك بادج من سيارات رايث وداون وكالينان لإضفاء طابع من الغموض والجرأة على عائلة رولز-رويس. كما استُمدّت هذه الثلاثية المحدودة من الطبيعة وتحديداً من ضفدع الشجرة الخضراء الأسترالي والشجرة المزهرة من هاواي والفراشة الاستوائية بحيث ساهمت في إضفاء ألوان أكثر جرأةً وتميّزاً على سيارات بلاك بادج لاستقطاب العملاء الذين يعشقون التميّز والاختلاف من جميع أنحاء العالم."سامي كولتاس، مصمّمة الألوان في فريق "بيسبوك"، رولز-رويس موتور كارز



صُمّمت هذه الألوان في الأصل للعملاء في الولايات المتحدة، وباتت ثلاثة إصدارات إضافية من كل لون متوفرة للعملاء حول العالم، لتصبح المجموعة عبارةً عن أربع إصدارات محدودة من كل لون. تتألف المجموعة من سيارات رايث وداون وكالينان بلاك بادج ويتمتع كل منها بلون طلاء مختلف من وحي الطبيعة.



على سبيل المثال، تتّسم سيارة رايث بلاك بادج باللون الأخضر اللايم روك، وهو لون شبه لامع يتمتع به ضفدع الشجرة الخضراء الأسترالي الذي رأته خبيرة الطلاء لدى رولز-رويس، سامي كولتاس لأول مرة في رحلة قامت بها إلى تامورث، شمال سيدني. أما المقصورة الداخلية فتكتسي بجلد باللون الرمادي السكيفارو مع لمسات بالأخضر اللايم روك على شكل درزات وتطريزات.

علاوة على ذلك، أضيف اللون الأحمر الإيغل روك المبهر إلى طراز داون بلاك بادج من وحي أزهار أوهيا ليهوا، وهي شجرة دائمة الخضرة من هاواي، تنمو على الحمم البركانية في الجزيرة. يتميّز التصميم الداخلي بجلد فاخر باللون الرمادي السيلبي مع درزات وتطريزات باللون الأحمر الكوا.



أما بالنسبة لطراز كالينان، فقد استمدّ فريق "بيسبوك كولكتيف" الإلهام من فراشة مميّزة تُدعى ريتوس بيرياندر. يشتهر هذا النوع من الفراشات بسِمات معدنية اللون على الجناحين، ويعيش في أميركا الوسطى والجنوبية. تتجسّد روعة الجناحين بلمسات مميّزة باللون الأزرق الميرابو في تصميم كالينان. وفي المقصورة الداخلية، يتخلّل الجلد باللون الأبيض الأركتيك تفاصيل باللون الأخضر اللايم روك لإضفاء تباين دراماتيكي يلفت الأنظار.



وفي السيارات الثلاثة كلّها، تمّ تزيين اللوحة الأمامية في المقصورة المصنوعة من الألياف التقنية برسومات مذهلة. يعكس تأثير الطلاء توهّجاً شديداً بفضل تأثير النيون، ويجسّد تغيّر شكل الضوء الاصطناعي بفعل السرعة.



تم إطلاق سيارات نيون نايتس في أعقاب النجاح الباهر الذي حققه طراز بلاك بادج بعد طرح سيارات جوست ورايث وداون بألوان الباستيل في فعالية بيبل بيتش عام 2019. لاقت هذه السيارات طلباً كبيراً بحيث تم اعتماد لوحة الألوان هذه وتطويرها لإضفاء لمسة جديدة وديناميكية على طراز بلاك بادج. وسيتم طرح ثلاثة إصدارات إضافية فقط من كل لون للعملاء حول العالم.