شاهد فيديو نجاة سائقين في حادث يوقف سباق الفورمولا 2 في سوتشي

اشتعلت سيارتين بعد أن انحرف أحد المتسابقين ليصدم سيارة منافس له ويدفعها نحو الحاجز الجانبي. ونجا لوكا غيتو وجاك اتكين من الحادث الذي حول سيارتيهما إلى حطام فيما اشتعلت النيران بإحداهما وتسبب الحادث بإيقاف سباق سوتشي فورمولا 2.

وكان السائق البريطاني أيتكين والمتسابق الإيطالي غيوتو ، وكلاهما يبلغ من العمر 25 عامًا ، يتنافسان على الزاوية الثالثة من المسار عندما اصطدم الاثنان و اصطدما بالحاجز الجانبي.

ونجا كلا السائقين وخرجا سالمين بإعجوبة لكن الحادث كان خطيرًا بما يكفي لإيقاف السباق بحسب سكاي نيوز.

(لقطات الحادث عند الدقيقة 3:0 )