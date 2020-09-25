سيارة هيونداي تنظف وتعقم داخلها ذاتيا وتنجز المهام المنزلية!

تظهر مقصورة سيارة مفهوم المستقبل IONIQ Concept Cabin والتي تضم أحدث تصميم بعلامة الشركة أيكونيك Ioniq بمزايا ترفيه منها شاشة (بتقنية OLED) مرنة ضخمة للترفيه وسلسلة من المعدات الآلية للحفاظ على نظافة وترتيب المقصورة وراحة الركاب فيها بحسب ما نقلته صحف كورية.

بالإضافة إلى توفير تجربة مشاهدة مسرحية ، يساعد التصميم الداخلي الركاب أيضًا على إكمال المهام اليومية. فهناك ميزة "العناية بالملابس" على بأسلوب مبتكر لكي الملابس الذي يمكن أن يزيل التجاعيد اللباس أثناء التنقل. وهناك ميزة حجرة تخزين الاحذية التي تتولى التلميع التلقائي أو إزالة الروائح الكريهة من الأحذية.

وإضافة للاهتمام بالركاب ، تولي المقصورة عناية ذاتية بتنظيف الأرضية من خلال روبوت تنظيف الأرضيات والمحافظة على لمعان التأثيثات الخشبية و تعمل مصابيح بالأشعة فوق البنفسجية لتعقيم المقصورة الداخلية بالكامل ، وهي ميزة من المؤكد أننا سنرى المزيد منها في عالم ما بعد كورونا المستجد.

لا نتوقع أن نرى هيونداي تنتج هذه السيارة مع شاشة قياس 77 بوصة في أي وقت قريب ، لكن هدف الشركة هو إظهار إمكانية تقديم بعض هذه المزيا قريبا في طرز أيكونيك 5 في مطلع عام 2021.

وتقول الشركة إنها تنوي للاستفادة من المساحة الداخلية الوفيرة وقدرة إمداد الطاقة الهائلة للمركبات الكهربائية لدمج الأجهزة الإلكترونية والأجهزة المنزلية في طرازات السيارة التي برزت في طراز Hyundai 45 concept في المستقبل.