لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا
  • بحث
قائمة

حجم الخط

- Aa +

  1. الصفحة الرئيسية
  2. نمط الحياة
  3. سيارات ويخوت
الأربعاء 23 سبتمبر 2020 12:30 م

حجم الخط

- Aa +

شركة اليخوت هيسين تكشف عن يخت فاخر بتقنيات ودودة بالبيئة

تحدث كل من أرثر بريور الرئيس التنفيذي لشركة اليخوت السوبر هيسين، و مارك كافنديش المدير التجاري، خلال المؤتمر الافتراضي عبر زووم عن خطط الشركة

شركة اليخوت هيسين تكشف عن يخت فاخر بتقنيات ودودة بالبيئة
يخت فاخر هو أحدث ما قامت الشركة بتصنيعه وهو اليخت تريتون Project Triton
شركة اليخوت هيسين تكشف عن يخت فاخر بتقنيات ودودة بالبيئة
أحدث ما أنتجته الشركة هو اليخت تريتون Project Triton،
شركة اليخوت هيسين تكشف عن يخت فاخر بتقنيات ودودة بالبيئة
مارك كافنديش المدير التجاري
شركة اليخوت هيسين تكشف عن يخت فاخر بتقنيات ودودة بالبيئة
الجلسة الافتراضية في المؤتمر
شركة اليخوت هيسين تكشف عن يخت فاخر بتقنيات ودودة بالبيئة
تناولت الجلسة أسئلة الصحفيين وكان أبرزها عن تحول الشركة لتقنيات الاستدامة في التصنيع وإنتاج يخوت تراعي البيئة
شركة اليخوت هيسين تكشف عن يخت فاخر بتقنيات ودودة بالبيئة
شركة اليخوت هيسين تكشف عن يخت فاخر بتقنيات ودودة بالبيئة
أرثر بريور الرئيس التنفيذي لشركة اليخوت السوبر هيسين

من على متن يخت فاخر هو أحدث ما قامت الشركة بتصنيعه وهو  اليخت تريتون Project Triton، عقدت شركة هيسين مؤتمرا صحفيا بمناسبة أسبوع موناكو لليخوت السنوي خلال الفترة من 21 سبتمبر إلى 23 سبتمبر، وهو المعرض الذي يشهد الكشف عن أحدث طرز اليخوت الفاخرة.

وتحدث كل من أرثر بريور الرئيس التنفيذي لهيسين مارك كافنديش المدير التجاري، خلال المؤتمر الافتراضي عبر زووم عن خطط الشركة القادمة وعن تبني تقنيا الاستدامة الودودة بالبيئة في تصنيع اليخوت لدى الشركة.

وعرضت الشركة عبر المؤتمر الافتراضي جولة في اليخت الفاخر ومزاياه، كما أشارت إلى أن حصة الشرق الأوسط تقدر بحوالي 12.5 % من أسطول اليخوت الفائقة (السوبر) في العالم.

اقرأ التالي

باريس تتيح قيادة سيارات جديدة لسن 14 سنة فقط

شاهد طيف رولز-رويس الجديدة

شاهد سيارة لوسيد أير الكهربائية التي تشحن بـ20دقيقة والقادمة قريبا إلى الخليج العربي