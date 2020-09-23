شركة اليخوت هيسين تكشف عن يخت فاخر بتقنيات ودودة بالبيئة

من على متن يخت فاخر هو أحدث ما قامت الشركة بتصنيعه وهو اليخت تريتون Project Triton، عقدت شركة هيسين مؤتمرا صحفيا بمناسبة أسبوع موناكو لليخوت السنوي خلال الفترة من 21 سبتمبر إلى 23 سبتمبر، وهو المعرض الذي يشهد الكشف عن أحدث طرز اليخوت الفاخرة.

وتحدث كل من أرثر بريور الرئيس التنفيذي لهيسين مارك كافنديش المدير التجاري، خلال المؤتمر الافتراضي عبر زووم عن خطط الشركة القادمة وعن تبني تقنيا الاستدامة الودودة بالبيئة في تصنيع اليخوت لدى الشركة.

وعرضت الشركة عبر المؤتمر الافتراضي جولة في اليخت الفاخر ومزاياه، كما أشارت إلى أن حصة الشرق الأوسط تقدر بحوالي 12.5 % من أسطول اليخوت الفائقة (السوبر) في العالم.