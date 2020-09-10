شاهد سيارة مازيراتي الرياضية الجديدة بسعر يقارب ربع مليون دولار

كشفت مازيراتي عن أول سيارة رياضية تنتجها منذ 15 عاما وذلك في مؤتمر في مدينة مودينا الإيطالية أمس الأربعاء 9 سبتمبر.

تأتي السيارة بتصميم أبواب الفراشة التي تفتح للأعلى مع انسيابية التصميم لهيئة تؤمن الديناميكية الهوائية.

وتعمل السيارة بمحرك نيتونو الجديد والمزود بست أسطوانات بقدرة 630 حصان مع عزم دوران يبلغ 730 نيوتن متر، والذي يوفر تسارعاً للسيارة من وضعية السكون لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال أقل من 2.9 ثانية فقط، وسرعة قصوى تزيد عن 325 كيلومتر في الساعة.

سيبدأ تسليم هذا الطراز قبيل منتصف العام القادم، مع البدء بإنتاج السيارة الجديدة في نهاية العام الحالي، حيث سيتم قبول طلبات الشراء اعتباراً من يوم 9 سبتمبر بعد العرض العالمي الأول.