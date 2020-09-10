لوسيد موتورز التي يدعمها صندوق الاستثمارات العامة السعودي تكشف عن سيارة لوسيد أير التي تتفوق على تيسلا

كشفت لوسيد موتورز النقاب عن تفاصيل إنتاج سيارتها لوسيد أير المرتقبة في بث على شبكة الإنترنت من مقرّها في وادي السيليكون. وبعد نجاحها في إرساء معايير صناعية جديدة في عالم السيارات الكهربائية الفاخرة – بالمجالات الرئيسية المعنية بالأداء والكفاءة والتصميم – ستبدأ عمليات تسليم سيارة السيدان الكهربائية الفاخرة الجديدة في ربيع عام 2021.

وفي طراز دريم، (الحلم) تقطع السيارة 500 ميل (804 كم) قبل الحاجة للشحن وتقدم السيارة قوة عزم تبلغ 1080 حصان.



وفي تعليقه، قال بيتر رولينسون، الرئيس التنفيذي ورئيس قسم التكنولوجيا لدى لوسيد موتورز: "تسعى لوسيد موتورز للنهوض بصناعة السيارات الكهربائية، ما يساعد في دفع عجلة القطاع بأكمله نحو الأمام، وتسريع سبل الاعتماد على وسائل التنقل المستدامة. ومن شأن هذه المنهجية المتميزة لتطوير السيارة الكهربائية الأكثر تقدماً في العالم إفادة البشرية جمعاء عبر توفير وسائل تنقل مستدامة لا تُصدر أي انبعاثات، فضلاً عن استقطاب عملاء جدد إلى عالم السيارات الكهربائية. لوسيد أير سيارة متميزة في القطاع، وتفيض بالتطورات التي تحوّلت إلى حقيقة بعد الارتقاء بحدود تكنولوجيا السيارات الكهربائية وأدائها نحو آفاق جديدة".

سيتم أخيرًا الكشف عن سيارة #لوسيد_أير الجديدة من @LucidMotors، التي يفخر بدعمها #صندوق_الاستثمارات_العامة. سيتم مشاركة المزيد من التفاصيل الجديدة حول الأسعار والمواصفات، كما سيتم الرد على جميع الأسئلة في البث المباشر الساعة 4 مساءً بتوقيت المحيط الهاديء. https://t.co/Urrh1dXW6z https://t.co/XAlPbSCwjv— صندوق الاستثمارات العامة (@PIFSaudi) September 9, 2020

تستند لوسيد أير في تصميمها على منهجية ثورية مبتكرة يُطلق عليها اسم لوسيد سبيس كونسبت؛ وتستفيد من تصغير مجموعة محركات السيارة وبطارياتها المتطورة لتحسين مساحة مقصورتها الداخلية. ويعتبر هذا المفهوم عنصراً رئيسياً في الهيكلية الهندسية لمنصّة لوسيد الكهربائية المتطورة (LEAP)، والتي ستُبنى عليها لوسيد أير وسيارات لوسيد القادمة. إنها منهجية شاملة ومتميزة لبناء السيارات الكهربائية بعيداً عن استخدام الحلول الجاهزة مسبقاً، والتي نراها كثيراً في السيارات الكهربائية التي تنتجها الشركات المعهودة في السوق.

وبفضل ابتكار محركات كهربائية أصغر حجماً وأكثر قوة، مع تحسين كبير لمجموعة النقل الكهربائية للحركة، نجحت لوسيد في استغلال تلك المساحة وتعزيز راحة الركاب. ويوسّع ذلك فلسفة الكفاءة الاستثنائية المتجلّية في مختلف جوانب لوسيد أير من كفاءة استهلاك الطاقة، إلى الاستغلال الأمثل للمساحة، ما يحقق مزيجاً غير مسبوق من النطاق، والعملية، والأداء والفخامة.

كما تسهم سبيس كونسبت في رسم مختلف الملامح الحديثة والرائعة للوسيد أير، بعيداً عن الاعتماد على أي إشارات تقليدية في تصميم السيارة، وتقديم سيارة جميلة تبدو عليها سمات التفرّد على الطريق.

ومن جانبه، قال ديريك جينكنز، نائب رئيس التصميم لدى لوسيد موتورز: "رفضنا أي تنازلات منذ انطلاق رحلتنا في لوسيد موتورز، وسعينا لتطوير أول سياراتنا الكهربائية - لوسيد أير. واتخذنا قراراً منذ وقت مبكر بأننا سنسعى لمتابعة مختلف جوانب الأداء والابتكار والفخامة. وبالنتيجة، امتلكنا القدرة على بناء أفضل سيارة في العالم، والأرقام تثبت ذلك. وقد تحقق ذلك دون المساس باللمسات الجمالية للوسيد أير، بما سيجعلها المثال الأول لسيارة تم ابتكارها منذ مراحلها الأولية للاستفادة من حرية التصميم الكاملة المتاحة بفضل الهيكلية الهنسية للسيارات الكهربائية".





انطلاقاً مما يوحيه الاسم (ويعني الصفاء او الوضوح)، تستمد لوسيد إلهامها من فكرة الرؤية المختلفة للأشياء، والسعي لتحقيق الأحلام. ويتلخّص ذلك في شعار العلامة التجارية "حقق الحلم"، والذي يعكس رؤية الشركة في رفض الوضع الراهن، والدفع المستمر لحدود تكنولوجيا السيارات الكهربائية نحو آفاق جديدة.

وأضاف جينكنز: "تنطلق علامة لوسيد التجارية من عقلية مستقبلية تُعنى بالفخامة، وهي الأمثل لتلبية الاحتياجات سريعة التطور للمشترين الأكثر تطلعاً نحو المستقبل. نحن نتجه نحو مستقبل يدرك فيه المستهلكون مدى أهمية الاستدامة والتصميم المتطور والابتكارات التقنية، إلى جانب الخصائص التقليدية للفخامة المتمثلة في الجودة والإتقان. ونعتقد أن لوسيد تحتل موقعاً ريادياً في طليعة التحولات التي تشهدها تفضيلات المستهلكين نحو العلامات التجارية الجديدة التي توفر علاقات مباشرة مع منتجات تقدم مستويات جديدة كلياً من التكنولوجيا والأداء والتصميم".