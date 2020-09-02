باريس تتيح قيادة سيارات جديدة لسن 14 سنة فقط

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طرحت سيارة آمي الكهربائية للفتيات والفتيان من عمر 14 عاما في باريس، ولا تحتاج سيارة آمي Citroen Ami الكهربائية لرخصة قيادة وطرحتها شركة سيتروين للبيع بسعر 6733 دولار مؤخرا في باريس ويمكن استئجارها ضمن مدينة باريس فقط
سيارة سيتروين آمي فريدة من نوعها لكنها ليست كباقي السيارات بمدى لا تجاوز 44 ميل، وهي بحجم صغير يسهل الحركة داخل المدن أمام الفتيات والفتيان من سن 14 سنة فما فوق.
وتقدم سيتروين هذه السيارة بتصميم منمق مع طول يبلغ 2.41 متر، عرض 1.39 متر وارتفاع 1.52 متر ووزن يصل لـ 485 كلغ فقط، بما في ذلك البطارية سعة 5.5 كيلو واط، مع مقصورة تتسع لراكبين وبعض الأمتعة.
تأتي السيارة بتصميم مميز يحافظ على التناظر، أي أنك لن تعرف تمييز الفارق بين مقدمة السيارة والمؤخرة.