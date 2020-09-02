باريس تتيح قيادة سيارات جديدة لسن 14 سنة فقط

سيارة سيتروين آمي فريدة من نوعها لكنها ليست كباقي السيارات بمدى لا تجاوز 44 ميل، وهي بحجم صغير يسهل الحركة داخل المدن أمام الفتيات والفتيان من سن 14 سنة فما فوق.



وتقدم سيتروين هذه السيارة بتصميم منمق مع طول يبلغ 2.41 متر، عرض 1.39 متر وارتفاع 1.52 متر ووزن يصل لـ 485 كلغ فقط، بما في ذلك البطارية سعة 5.5 كيلو واط، مع مقصورة تتسع لراكبين وبعض الأمتعة.

تأتي السيارة بتصميم مميز يحافظ على التناظر، أي أنك لن تعرف تمييز الفارق بين مقدمة السيارة والمؤخرة.