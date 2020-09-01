شاهد طيف رولز-رويس الجديدة

كشفت رولز-رويس عن سيارتها الجديدة التي تقول إنها تجسد مفهوم البساطة وهي الأكثر تقدّماً من الناحية التكنولوجية، وتتفوّق على المنتج الأكثر نجاحاً في تاريخ العلامة الممتدّ على 116 سنة.

تعكس فلسفة Post Opulence أو الفخامة المطلقة التي تتجنّب مظاهر الترف الباذخة والسطحية

تقوم على هيكل رولز-رويس الهندسي المصنوع من الألمنيوم وتتمتع بميزة الدفع الرباعي والتوجيه الرباعي لثبات غير مسبوق، وهناك أول نظام تعليق للهيكل المستوي في العالم يزيد بشكل ملحوظ من المرونة والأداء السلس. كما أن السيارة مزوّدة بمحرّك V12 معزز بشاحن توربو مزدوج سعته 6.75 لتر بقوة إجمالية قدرها 571 حصاناً و850 نيوتن متر من عزم الدوران؟

تفتح الأبواب وتغلق كهربائياً لتأمين أقصى قدر من الراحة، وهناك عناصر داخلية مضبوطة على تردّد رنين مشترك لتوفير السكينة والهدوء.

شبكة بانثيون الأمامية المضاءة تُنير رمز رولز-رويس الشهير، واللوحة الأمامية المضاءة تطلق للمرة الأولى مع أكثر من 850 نجمة تحيط بعلامة جوست.

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