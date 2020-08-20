شاهد سيارة لوسيد أير الكهربائية التي تشحن بـ20دقيقة والقادمة قريبا إلى الخليج العربي

أعلنت لوسيد موتورز، تماشياً مع سعيها لإرساء معايير جديدة في عالم النقل المستدام عبر سياراتها الكهربائية المتطورة والفاخرة، اليوم أن سيارتها الكهربائية لوسيد أير ستكون الأسرع شحناً في العالم، حيث تستطيع قطع مسافة 20 ميل (32 كم) مقابل كل دقيقة شحن، ما يتيح لها قطع مسافة 300 ميل (483 كم) بعد شحن خلايا بطاريتها لمدة 20 دقيقة فقط.



وجاء هذا المعيار الجديد من ناحية سرعة الشحن بفضل منظومة كهربائية ذات جهد فائق يتجاوز 900 فولت وبطاريات ليثيوم-أيون مخصصة ونظام بالغ التعقيد لإدارة البطارية والحرارة وآليات لوسيد أير عالية الكفاءة لتوليد ونقل الحركة. وتلعب هذه الكفاءة دوراً مباشراً وأساسياً في سرعة شحن لوسيد أير، حيث تفصل بين المسافة المقطوعة ومعدل تدفّق الطاقة.



علاوة على ذلك، تجمع وحدة تحويل التيار الفريدة والمبتكرة والخاصة بالشركة، وندر بوكس، بين عدد من الميزات التي تكون عادة منفصلة عن بعضها في حزمة واحدة عالية الكفاءة ومدمجة ضمن هيكل السيارة. وهذا ما يمنح لوسيد أير إمكانية التوافق مع مختلف البنى التحتية لشحن السيارات الكهربائية، وخاصةً العدد المتزايد من محطات الشحن السريع بقدرة 350 كيلوواط والتي يجري بناؤها في مختلف أنحاء الولايات المتحدة.



وحول هذا الموضوع، قال إريك باخ، نائب الرئيس لشؤون هندسة الأجهزة في لوسيد موتورز: "حرصنا على تصميم وهندسة جميع جوانب لوسيد أير الحديثة عالية الكفاءة بالاعتماد على تقنياتنا الخاصة، ابتداءً من آليات توليد ونقل الحركة إلى خواص الديناميكا الهوائية فيها، كما أرسينا عدداً من المعايير الجديدة خلال عملية التصميم، من بينها قدرة السيارة على قطع أطول مسافة بين السيارات الكهربائية تصل إلى 517 ميلاً وفق معايير وكالة حماية البيئة الأمريكية. وبفضل منظومة كهربائية تتمتع بجهد فائق الارتفاع يتجاوز 900 فولت ووحدة وندر بوكس الخاصة بنا، استطعنا زيادة سرعة نقل الطاقة خلال عملية الشحن وداخل السيارة وخارجها، وتقديم السيارة الكهربائية الأسرع شحناً في العالم".وستتمتع لوسيد أير بإمكانات رائدة من ناحية قدرات الشحن، من بينها القدرة على الشحن السريع باستخدام التيار المستمر وقطع 20 ميل بالدقيقة، حيث يزيد أعلى معدل شحن عن 300 كيلوواطكما سيتوفر الشحن في المنزل باستخدام الخاصية ثنائية الاتجاه للتوصيل بين السيارة والشبكة، وتقول الشركة إن إمكانية الشحن في المنزل هي إحدى الفوائد الرئيسية لامتلاك سيارة كهربائية. وبالإضافة إلى كابل الشحن المحمول الأساسي من لوسِد، الذي يأتي مع كل سيارات الشركة، طورت لوسيد كذلك محطة الشحن المتصلة بالمنزل الخاصة بها، وهي إحدى أولى محطات الشحن ثنائية الاتجاه باستخدام التيار المتناوب على الإطلاق. وبفضل خاصية الشحن ثنائي الاتجاه، يمكن لأصحاب لوسيد أيرالاستفادة من وسيلة شحن فعالة من حيث التكلفة، واستخدامها كمخزن مؤقت لإمداد منازلهم بالطاقة، من بينها المنازل التي تقع خارج نطاق الشبكة الكهربائية. وطورت لوسيد شراكة متكاملة مع كيو ميريت، لتسهيل عملية تركيب محطة الشحن المتصلة بالمنزل من لوسِد؛ إذ يمكن لأصحاب السيارة استكمال استبيان رقمي بسيط لتتمكن كيو ميريت من استخدام النتائج وإدارة كامل عملية التركيب بالاستفادة من فنييها الكهربائيين الموجودين في مختلف أنحاء الولايات المتحدة.تجدر الإشارة إلى أنه سيتم الكشف عن نسخة الإنتاج من لوسيد أير للمرة الأولى في فعالية خاصة عبر الإنترنت يوم 9 سبتمبر 2020. وفضلاً عن اللمسات النهائية لتصاميمها الداخلية والخارجية، سيتم الكشف عن مزيد من التفاصيل الجديدة حول مواصفات السيارة وتجهيزاتها المتوفرة، ومعلومات حول الأسعار.