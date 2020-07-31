بسعر 3.56 مليون دولار سيارة لمبورغيني الجديدة اسينزا يمنع قيادتها على الطرقات

سيحصل مشتري سيارة اسينزا SCV12 على تقويم لعام 2021 يحدد مضمار السيارات المتاح لقيادة السيارة الجديدة وتضم القائمة مضمار سيلفرستون في بريطانيا ومضمار مويجلو في ايطاليا ومضمار كاتلونيا وجيريز في اسبانيا ومضمات بول ريكارد في فرنسا أي أن قيادة السيارة متاحة في بضعة دول فقط وتحتاج لحجز مواعيد لذلك.

جاء ذلك مع كشف لامبورغيني النقاب عن سيارتها الجديدة ايسنزا SCV12 ذات الإصدار المحدود ، وهي مزودة بأقوى محرك V12 بدون تيربو يتم تطويره من قبل العلامة التجارية الإيطالية الشهيرة. وتعتبر هذه السيارة من فئة سيارات مثل ميورا جوتا وديابلو GTR ، وتتميز SCV12 بالديناميكيات الهوائية المستوحاة من النماذج الأولية لسيارة السباق.

ستقتصر قيادة السيارة على حلبات محددة

تم تصنيع SCV12 حصرياً للسباقات ، مع حلول هندسية مستمدة من السباقات ومحرك V12 قادر على تقديم أكثر من 830 حصان. ويتوفر للسيارة ناقل حركة متسلسل من 6 سرعات X-trac . وتتميز SCV12 بنسبة استثنائية من الطاقة إلى الوزن تبلغ 1.66 حصان لكل كيلوجرام بفضل الهيكل الأحادي من ألياف الكربون من الجيل الجديد. وتعتبر SCV12 هي أول سيارة GT تم تطويرها وفقًا لقواعد السلامة النموذجية لـ FIA.