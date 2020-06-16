البحرين منفتحة لتنظيم سباق الفورمولا 1 بتصميم جديد





غافين غيبون- أريبيان بزنس- أعلن مسؤولو جائزة البحرين الكبرى لسباق سيارات الفورمولا 1 عن ترحيبهم باستضافة سباقين لهذا الموسم باستخدام تصميم بديل للمسار الحالي.



وأوضح روس براون المدير التنفيذي لسباق الفورمولا 1 للموقع الرسمي لسباق البحرين لسيارات الفورمولا 1، أنه من المحتمل استضافة حلبة البحرين الدولية لاثنين من سباقات سيارات الفورمولا 1 هذا الموسم.



وقال: "يتمثل أحد جوانب الاستقطاب المهمة في حلبة البحرين الدولية لسباق سيارات الفورمولا 1 في احتوائها على الكثير من الأشكال والتصاميم. لذا، بوسعنا التوجه إلى البحرين وإطلاق السباق على مسارين مختلفين هناك.

وتضم حلبة البحرين الدولية مساراً شبه بيضوي يضفي المزيد من الحماس والتشويق. وتملك جميع التصاميم رخصة من الدرجة الأولى من الاتحاد الدولي للسيارات، وبالتالي فإنّ ذلك الخيار مضمون.



ولكن يتطلّب استخدام تصميمين مختلفين الكثير من العمل في البنية التحتية، حيث يتوجب نقل معدّات التوقيت وتجهيزها للمسارين، ما يعني الحاجة لمزيد من الوقت من أجل التحضير. وهذا أمرٌ يجب أن نأخذه بالحسبان".



ونتيجةً لتفشي جائحة كوفيد-19 في العالم، تم إرجاء أو إلغاء كافة سباقات الفورمولا 1 التي كانت مقررة في بداية عام 2020، حيث تم إلغاء السباقات في أستراليا وموناكو وفرنسا واليابان وسنغافورة وأذربيجان، وإرجاء السباقات في البحرين والصين وفيتنام وهولندا وإسبانيا وكندا.

وستستهل سباقات الفورمولا 1 افتتاح بطولة العالم هذا الموسم بسباق جائزة النمسا الكبرى المقرر في 5 يوليو القادم على حلبة ريد بول رينغ في سبيلبرغ، وذلك في عطلة نهاية الأسبوع. ويقام سباق الجائزة الكبرى المجري في 19 يوليو القادم، قبل أن يستضيف مضمار سيلفرستون البريطاني سباقين في 2 و9 أغسطس القادم.



ويليهما المزيد من السباقات في سباق إسبانيا وبلجيكا وإيطاليا، حيث يتعين إجراء ثمانية سباقات على الأقل لتحديد بطل العالم لهذا العام.

ولكن، لا تزال الشكوك تساور القائمين على المسابقات حول إمكانية إجراء السباقات في الولايات المتحدة والمكسيك والبرازيل، التي تُعدّ الدول الأكثر معاناة في العالم من تفشي لفيروس كورونا المستجد المسبب لجائحة كوفيد-19

ووفقاً لتقارير نشرها موقع Autosport.com، رحب الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة الرئيس التنفيذي لحلبة البحرين الدولية بفكرة إقامة السباق في البحرين، التي تم إعادة جدولتها في ديسمبر، والتقدم لاستضافة السباق الثاني.

وقال الشيخ بن عيسى: "على الرغم من أن فكرة إقامة السباق بتصميمين مختلفين كانت جديدة كلياً، لا سيما التفاصيل التي أشار إليها روس؛ إلا أنها فكرة مهمة وقابلة للتنفيذ ولم يسبق لنا أن استخدمناها في السباقات، إذ تم تصميمها بشكل أساسي بحيث يمكن تشغيل المسار الداخلي والمسار الخارجي في نفس الوقت. أما ذلك المسار، الذي يطلق عليه روس اسم البيضوي، فهو مسار منفصل عن المسار الداخلي الذي نستخدمه لسباق الأندية. وكنا نستخدمه في الماضي لإقامة فعاليات الشركات، خصوصاً فعاليات شركة سيارات رولز رويس، التي لا تتطلب فعالياتها وجود منعطفات حادة أو استخدام الفرامل بقسوة.

ويتمتع المسار بقوة سحب خلفي متدنية، ولست بصدد مقارنة هذا المسار بحلبة مونزا الإيطالية، ولكنه مسار يسمح بسير السيارات بأقل قوة سحب خلفي، وبالتالي ستحدث انزلاقات. آمل أن يكون لدينا ثلاث مناطق من نظام الحد من قوة السحب".