بمن فيهم السائق، مقتل ثلاثة ركاب على الأقل وإصابة العشرات بحادث قطار في اسكتلندا

رج قطار عن سكته صباح الأربعاء في شمال شرق اسكتلندا في منطقة تضررت من الفيضانات، مما أدى إلى "إصابات خطيرة"، بحسب رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستورجون.

وكتبت ستورجون على تويتر "هذا حادث خطير للغاية"، ثم أشارت أمام النواب الاسكتلنديين إلى أن "المعلومات الأولية" أفادت بوقوع "إصابات خطيرة".

وصعدت سحب كبيرة من الدخان من مكان الحادث الذي وقع في منطقة جبلية هرعت إليها سيارات الإسعاف ومروحية، بحسب صور بثتها هيئة الإذاعة البريطانية، حيث لم يكن من الممكن رؤية القطار نفسه.

وكتبت شرطة النقل البريطانية على تويتر في الصباح "نتعامل حاليا مع حادث وقع على المسار إلى ستونهافن بأبردينشير حيث خرج قطار عن مساره".

وأضافت "تم استدعاء الشرطة إلى مكان الحادث الساعة 09,43 (08,43 ت غ) ومكثوا هناك إلى جانب المسعفين ورجال الإطفاء" دون إعطاء مزيدا من التفاصيل عن الضحايا المحتملين.

هطلت أمطار غزيرة وهبت عواصف رعدية خلال ليل الثلاثاء إلى الأربعاء في اسكتلندا، مما تسبب في حدوث فيضانات في المنطقة وتأخير في حركة السكك الحديدية.

This is an extremely serious incident. I’ve had an initial report from Network Rail and the emergency services and am being kept updated. All my thoughts are with those involved. https://t.co/veKAgMwZ36— Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) August 12, 2020

وكتبت شبكة خطوط السكك الحديدية في اسكتلندا على تويتر في الصباح "عملت فرقنا طوال الليل لتحاول إبقاء الشبكة مفتوحة، على الرغم من الأمطار الغزيرة والبرق. ومع ذلك، هناك اضطرابات على عدة مسارات".

وشاهد النائب أندرو بوي الذي كان في بلدة ستونهافن صباح الأربعاء "منازل ومتاجر متضررة" بسبب الطقس، بحسب تغريدة على تويتر.

This was footage of the Carmont line tweeted by Network Rail this morning #Stonehaven pic.twitter.com/ig89WsXbgw— Do McK (@do_mck) August 12, 2020

وأضاف على موقع التواصل الاجتماعي "لكن كان من الممكن ان يصبح الوضع أسوأ بكثير لولا العمل السريع للسكان وخدمات الطوارئ. لحسن الحظ، المياه تنحسر بسرعة".

في الأسبوع الماضي، تم تسجيل ارتفاع في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في أبردين، المدينة الرئيسية في المنطقة، مما أدى إلى تشديد تدابير الاحتواء السارية مع إغلاق الحانات والمطاعم وفرض القيود على التنقل.