بمن فيهم السائق، مقتل ثلاثة ركاب على الأقل وإصابة العشرات بحادث قطار في اسكتلندا

رج قطار عن سكته صباح الأربعاء في شمال شرق اسكتلندا في منطقة تضررت من الفيضانات، مما أدى إلى "إصابات خطيرة"، بحسب رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستورجون.

وكتبت ستورجون على تويتر "هذا حادث خطير للغاية"، ثم أشارت أمام النواب الاسكتلنديين إلى أن "المعلومات الأولية" أفادت بوقوع "إصابات خطيرة".

وصعدت سحب كبيرة من الدخان من مكان الحادث الذي وقع في منطقة جبلية هرعت إليها سيارات الإسعاف ومروحية، بحسب صور بثتها هيئة الإذاعة البريطانية، حيث لم يكن من الممكن رؤية القطار نفسه.

وكتبت شرطة النقل البريطانية على تويتر في الصباح "نتعامل حاليا مع حادث وقع على المسار إلى ستونهافن بأبردينشير حيث خرج قطار عن مساره".

وأضافت "تم استدعاء الشرطة إلى مكان الحادث الساعة 09,43 (08,43 ت غ) ومكثوا هناك إلى جانب المسعفين ورجال الإطفاء" دون إعطاء مزيدا من التفاصيل عن الضحايا المحتملين.

هطلت أمطار غزيرة وهبت عواصف رعدية خلال ليل الثلاثاء إلى الأربعاء في اسكتلندا، مما تسبب في حدوث فيضانات في المنطقة وتأخير في حركة السكك الحديدية.

This is an extremely serious incident. I’ve had an initial report from Network Rail and the emergency services and am being kept updated. All my thoughts are with those involved. https://t.co/veKAgMwZ36— Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) August 12, 2020