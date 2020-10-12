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الأثنين 12 أكتوبر 2020 09:00 ص

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الصين تطلق اختبارا لليوان الرقمي بقيمة 10 ملايين يوان

تختبر الصين يوانا رقميا بهدف تعزيز انتشار اليوان في عالم عملات يهيمن عليه الدولار.

الصين تطلق اختبارا لليوان الرقمي بقيمة 10 ملايين يوان

يصدر البنك المركزي الصيني عملات رقمية بقيمة 10 ملايين يوان (1.5 مليون دولار) لعدد 500  من سكان مدينة شنزن الجنوبية ممن يتقدمون للانضمام للبرنامج وسيجري اختيارهم في قرعة عشوائية في خطوة يعتبرها البعض أول اختبار عام تجريه البلاد لنظام الدفع الرقمي لليوان بحسب رويترز.

 

وتأتي حملة بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) في الوقت الذي تتسابق فيه بنوك مركزية في أنحاء العالم لإصدار عملاتها الرقمية لتحديث أنظمة المدفوعات، وكذلك درء منافسة محتملة من عملات مشفرة تصدرها جهات خاصة.

و بات بمقدور أي شخص في مدينة شنزن بجنوب الصين التقدم بطلب للانضمام إلى البرنامج عبر أكبر أربعة بنوك بالبلاد. لكن البعض فقط سيفوزون بمبلغ 200 يوان عبر قرعة بحسب الحكومة المحلية والبنوك.

ويمكن للفائزين استخدام العملة الرقمية في 3389 منفذاً للبيع بالتجزئة من بينها محطات وقود تابعة لسينوبك ومتاجر وولمارت ومراكز سي.آر فانجارد التجارية وفنادق شانجريلا.

وقال كينجي أوكامورا، أكبر دبلوماسي ياباني معني بالشؤون المالية، أمس الخميس، إن الصين تسعى للفوز بميزة الريادة في مساعيها لتطوير عملة رقمية.

وشرعت مجموعة من 7 بنوك مركزية كبرى من بينها مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي في تحديد الشكل الذي قد تبدو عليه العملات الرقمية، وذلك في مسعى للحاق بدور الصين الريادي والتفوق على مشاريع خاصة على غرار عملة ليبرا المستقرة التابعة لفيسبوك.

وبحسب الحكومة المحلية، فإن حملة الهدايا الرقمية في شنزن هي مجرد اختبار عادي لليوان الرقمي.

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