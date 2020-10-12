السعودية: ولادة أكبر بنك شرق أوسطي بصافي الدخل مع اندماج بنكي الأهلي وسامبا

وقع بنكا الأهلي ومجموعة سامبا المالية اتفاقية اندماج ملزمة بينهما، ليصبح البنك الأهلي دامجاً، مع انقضاء مجموعة سامبا المالية وتحويل أسهم المجموعة لصالح البنك الأهلي، علما أن كبار المساهمين عقب الاندماج سيكونوا كل من صندوق الاستثمارات العامة ، والمؤسسة العامة للتقاعد، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وأعلن بنك الأهلي أن عمار بن عبدالواحد الخضيري (رئيس مجلس الإدارة الحالي لمجموعة سامبا) سيكون رئيساً لمجلس إدارة البنك الدامج؛ وتعيين سعيد بن محمد الغامدي (رئيس مجلس الإدارة الحالي للبنك الأهلي) عضواً منتدباً ورئيساً تنفيذياً لمجموعة البنك الدامج.

وبموجب الاتفاقية، سيتحول المقر الرئيسي للبنك الدامج «الأهلي» إلى مدينة الرياض بدلاً من مدينة جدة، مع تعيين رئيس مجلس إدارة بنك سامبا كرئيس تنفيذي للبنك الدامج «الأهلي»، فيما سيتم تعيين رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الحالي سعيد الغامدي عضواً منتدباً ورئيساً تنفيذياً لمجموعة البنك الدامج «الأهلي» بحسب صحيفة عكاظ.

ووفقا لبيان البنك الأهلي على "تداول"، فإن الاندماج سيتم عن طريق دمج مجموعة سامبا في البنك الأهلي ونقل جميع أصولها والتزاماتها إلى البنك الأهلي.

وسيؤدي الاندماج إلى تكوين منشأة مالية إقليمية قوية بقيمة أصول 837 مليار ريال، وسيصبح البنك الدامج أكبر بنك في المملكة، بقيمة سوقية تساوي 171 مليار ريال، فيما ستصل قيمة قروضه 468 مليار ريال تعادل نسبتها 29% من القيمة السوقية، ويبلغ دخله التشغيلي نصف السنوي 15 مليار ريال، تعادل 30% من الحصة السوقية، فيما يتوقع أن يصل صافي دخل البنك 7 مليارات ريال تمثل 38% من الحصة السوقية وسيصبح البنك الأهلي الأول في منطقة الشرق الأوسط في ما يختص بصافي الدخل، أما قاعدة حقوق الملكية المجمعة فيتوقع أن تصل إلى 120 مليار ريال.

وكانت شركة السوق المالية «تداول» قد علقت أمس (الأحد) تداولات سهمي «الأهلي وسامبا» بناء على طلبهما لجلسة تداول واحدة فقط، تمهيداً لإعلانهما عن حدث جوهري، وسيتم استئناف التداولات اليوم (الإثنين).

ووفقاً لآخر إغلاق لأسهم البنكين، فإن القيمة السوقية للبنك الأهلي تبلغ حالياً 115.5 مليار ريال، فيما تبلغ القيمة السوقية لمجموعة سامبا المصرفية 55.5 مليار ريال، وفي حال اندماج البنكين فإن القيمة السوقية لهما 171 مليار ريال.

يأتي ذلك بعد أن أغلق سهم بنك الأهلي تداولاته يوم الخميس الماضي عند سعر 38.5 ريال، فيما كانت قيمة سهم بنك سامبا 27.5 ريال في آخر تداولاته.